El Somió de 1901 visto por Martínez Abades

El óleo es obra de Juan Martínez Abades, de título "Domingo en Somió", y ha sido adquirido recientemente por el Ayuntamiento de Gijón, en Bélgica, para el Museo Casa Natal de Jovellanos. "Domingo en Somió" (1901) nos sitúa en la plaza de Villamanín ante el convento de las madres agustinas, en la quinta del Obispo. Un coche a motor, seguramente de los primeros en Gijón, de color rojo de la marca francesa Panhard Lavassor (Rene Panhard y Emile Lavassor), y en él una pareja; otro personaje dialoga con ellos y a la derecha aparece una mujer montada en un burro. La fachada del convento poco se diferencia de la de hoy, 125 años más tarde. Óleo sobre lienzo de 31,7 centímetros de altura y 45,8 centímetros de anchura, una superficie que es poco más que una página de La Nueva España. La firma, abajo la izquierda: J. Martínez Abades / Somió-Gijón 1901.

La escena que recrea el cuadro en la actualidad. / .

El Pintor y su placa

Juan Martínez Abades (Gijón, 7 de marzo de 1862-Madrid, 19 de enero de 1920) fue muy conocido sobre todo como pintor, pintor de estilo costumbrista con marinas maravillosas las suyas, algunas conservadas ―y expuestas― en el Museo Casa Natal de Jovellanos, y como ilustrador en la revista "Blanco y Negro". No pocas portadas de esa revista tienen su firma. Pero, como veremos, fue también un notable autor de cuplés

La placa en memoria de Martínez Abades. / .

Merece la pena levantar la mirada a la altura del número 2 de la calle Santa Lucía, casi esquina con San Antonio, para leer una placa que dice: "Aquí nació el 7 de marzo de 1862 don Juan Martínez Abades, pintor ilustre e inspirado autor que con justa fama honró a su tierra natal. El Ilustre Ayuntamiento de Gijón acordó dedicar esta lápida a su memoria en sesión celebrada el 10 de enero de 1956". Abajo figuran, en números romanos, el año de su nacimiento y el de su muerte, 1920.

Vanguardista diseño el de la placa; vanguardista lo era entonces y lo es ahora mismo. Lo cierto es que la placa tardó en colocarse más de tres años. Los concejales aprobaron hacerlo en enero de 1956 pero en realidad allí está, en la calle de Santa Lucía, desde el 26 de febrero de 1959. Esa calle de Santa Lucía se llamó calle de Martínez Abades desde el mismo año de su muerte hasta 1939 en que volvió a ser Santa Lucía. Desde el año 1990 su nombre, Pintor Martínez Abades, está en una calle entre Ezcurdia y Torcuato Fernández Miranda.

Músico

Pero también destacó el gijonés Juan Martínez Abades, antes lo adelantamos―, por su faceta como músico, como "inspirado autor" según dice la placa. Martínez Abades fue el autor de la letra y música de cuplés famosísimos como "Flor de té", "¡Ay Cipriano!" o "Los amores de Ana" que reverdeció en tiempos relativamente recientes gracias a las voces de Olga Ramos y de Ana Belén. Muy reconocido fue Martínez Abades por ello, por esa faceta sicalíptica, de picardía erótica de las varietés. Tan lejana a la "seria" de la pintura.

Su necrológica en "El Noroeste", el 19 enero de 1920, destacaba desde luego su labor pictórica pero aclaraba que desde hacía unos años dedicaba su claro talento, su vis cómica, y sus conocimientos musicales, "a componer canciones para las principales artistas de varietés llegando a alcanzar verdadera fama y obteniendo lisonjeros resultados económicos". Sin embargo, la necrológica aparecida en el madrileño "ABC" nada mencionaba de sus cuplés. Un libro de obligada consulta: "Juan Martínez Abades. El pintor del cuplé" de David Pérez Rodríguez y Jesús Félix Pascual Molina, que editó el Muséu del Pueblu D’Asturies en 2012.