Ye la hora del Paséu Begoña, onde la xente mazcaritao enllena tolos requexos; ye la hora L’Antroxu, qu’añu tres añu estroza la tradición asturiana por una foriata qu’esmigaya la forma ser de nós. En cuentes de miranos nel nuesu interior pa d’esta miente facese internacional, espardemos la cultura d’otros pa emprobecenos.

¿Ónde ta La Comedia? Esos grupos de xente qu’emplegaben la retranca pa satirizar, con representaciones de cai, los fechos del añu más criticables. Facer goña de too, rise d’hasta la to solombra, caleyar d’un llau al otru la ciudá pa dar a conocer l’actuación d’esti añu…, eso faería internacional la nuesa forma de celebrar L’Antroxu. Sicasi, a los nuesos políticos présta-yos más rise de nós a que faigamos goña d’ellos.

Día a día Asturies pierde munchos signos d’identidá, ente ellos la retranca. Yo deprendílo na casa, al travies de la mio familia, yera una mena de divertise nel llar. Ente les mios xeres, tocábame poner el pan na mesa, si se m’escaecía, naide nun me riñía, podíen dicir, por exemplu, si daquién sabía cómo diba la güelga de panaderos, pa que me decatare del mio erru. Aquello yera peor qu’una torta en tol focicu.

Anguañu enta ye peor la perda d’esta mena de ser astur, la retranca, esa forma de dicir y non, esi doble sentíu de falar… Internet furrula muncho más xabaz, ensin tanta intelixencia, poro que la retranca va amenorgando l’usu. Nun falemos de la IA (intelixencia artificial), nun entiende dafechu los dobles sentíos, poro qu’ainda sabe muncho menos emplegalos. Quiciabes la retranca seya un arma de futuru escontra de les redes sociales y la IA, nun la perdamos de vista.

Nun permitamos que desapaezan toles señes d’identida astures. Son la nuesa aportación al mundiu, ensin nós la Tierra sedría más probe, más uniforme, menos rica.