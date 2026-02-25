Una mirada en perspectiva

Después de una inauguración plena en sonoridades y miradas cómplices desplegadas desde las cuerdas vibrantes de "Bon Voyage!" –"lost in translation" mediante– con un acierto inmejorable, llega una nueva propuesta al escenario del coliseo gijonés en el marco incomparable y único de un ilusionante Feten. La feria es ya una seña identitaria de la ciudad y, por ende, de una ciudad entregada a los espectáculos en general, en cualquiera de sus propuestas artísticas concretas y diversas en particular. Gijón se reviste de ilusión y creo trasladar el contento y la satisfacción de cuantos acudimos a este llamado creativo que se comparte, como ciudad abierta y acogedora, con el mundo.

Qué ver, mirar, observar en lo profundo. Advertir en el empeño de esta compañía, "Eunoia Kolektiva", una intencionalidad singular, una invitación a detenernos en ese ejercicio tan humano y tan perdido de dejarse perder en una mirada, en el contacto con el otro, en el tiempo que se detiene al contemplarnos contemplando la realidad y el drama ajeno, tal vez, reflejo –espejos que invitan a girar sobre nosotros mismos– de la propia realidad personal, gastada, envejecida o revestida de la luz única de las niñas y niños que, boquiabiertos, no dejaron de aplaudir durante toda la propuesta.

Una mirada con perspectiva, porque no siempre vemos cuando miramos, ¿o era al revés? "Tenet", en cada uno de los acróbatas, despliega una deslumbrante capacidad de detener la mirada en la perfecta coreografía acrobática que durante 55 minutos nos arrebata. El acierto de acompasar cada arriesgada maniobra con el concurso de un dj sobre el escenario no hace sino perfumar de belleza una propuesta íntima, sencilla en apariencia, pero profunda y llena de pequeños matices que, a poco, nos invita a recogernos, a repensar la mirada, el instante, de nuevo la mirada…

No todos miramos igual, no todos observamos desde una misma perspectiva vital. Por eso, conviene recordar el esfuerzo y la generosidad de los nueve protagonistas. La confianza, la complicidad, son fundamentales en el ejercicio circense mano a mano. Los latidos se acompasan de manera diferente, pero, en esencia, trasladan colectivamente esa idea de unidad, de conciencia y de reflexión compartida. Alessio Martelli, Amer Kabbani, Bárbara Vidal, Bernat Messeguer, Blanca Canela, Florencia Galimberti, Guillermo Tricas y Guim Fabré, relatan con sus cuerpos una provocación en cada suelta. Félix Cucurull e Iván Tomasevic completan el elenco técnico.

Conviene no dejar pasar la oportunidad para una penúltima reflexión. El esfuerzo que algunas comunidades dedican a la promoción cultural, al acompañamiento artístico, a la formación escénica, al talento y a sus creadores debería invitarnos a repensar nuestro modelo. El Grec Festival o el Institut Català de les Empreses Culturals son solo alguno de estos ejemplos sobre los que poder articular una auténtica política de promoción y gestión cultural.

La poética desplegada sobre el Jovellanos, invita a seguir creyendo en una humanidad que tal vez, y solo tal vez, debería reposar sobre una mirada honda y grave sobre la creación, la belleza y la inspiración de los otros, compartida y repartida por igual. En buena hora.