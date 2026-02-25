Opinión | Crónicas de barrio
La tienda del Sporting
Un latido, rojo y blanco, en un comercio que despacha algo más que género
La tienda del Real Sporting de Gijón, ahí mismo, en la calle San Bernardo, no es comercio al uso ni despacho de camisetas al por mayor. Tiene algo de antesala y de capilla visitada, con su recogimiento bullicioso y su liturgia de sábados por la tarde. Uno cruza la puerta y le sale al encuentro ese olor a tela nueva, a goma reciente de balón, que se mezcla con la madera sobada del mostrador y con una música baja que no distrae, pero acompasa.
Las bufandas, disciplinadas en sus perchas, descuelgan las rayas rojas y blancas como estandartes domésticos. En las paredes, los rostros de jugadores de ayer y de hoy miran al visitante con gesto serio, como si custodiaran una memoria que no conviene perder. Los balones, alineados con esmero, guardan una quietud expectante, esperando el primer chut en una calle cualquiera.
Entran familias enteras, con esa mezcla de ceremonia y fiesta. Un crío señala la camiseta de su delantero favorito con los ojos encendidos; el hermano mayor, más contenido, calcula tallas y precios como quien mide un sueño. Se oyen risas, algún "mira, mira", pasos que van y vienen. No hay estridencia, sino una alegría que se tiene en pie sin hacer ruido.
Las dependientas atienden con paciencia antigua. Saben que despachan algo más que género: entregan pedazos de infancia, domingos de invierno, abrazos en la grada de El Molinón. Y cuando uno sale a la calle, con la bolsa en la mano, advierte que lleva también un latido, rojo y blanco, que le acompaña hasta el próximo domingo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes
- Las familias de los fallecidos tras el brutal accidente en la avenida Constitución de Gijón, rotas: 'Es duro de asimilar
- Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
- Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
- Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
- Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: 'Era muy buena persona
- Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón