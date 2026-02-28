La sabiduría de los jubilados, riqueza de la Iglesia

En este caso, el término "sabiduría" no indica principalmente talento, conocimientos intelectuales, sino tener experiencia de las cosas importantes de la vida, sentido común. Se deriva del verbo latino "sapere" que significa gustar, saborear lo bueno de la vida, lo que da sensatez y forma un buen juicio.

Estamos dando pasos para lograr el trabajo pastoral de las Unidades Pastorales y afrontar la nueva etapa en la evangelización de Asturias. Requiere saber leer "los signos de los tiempos" y coraje y creatividad para afrontar con estilo sinodal la realidad compleja de la cultura actual. Un primer paso es el conocimiento y la relación de los grupos parroquiales para conocerse, conocer su trabajo y cómo lo realizan, a fin de conjuntar fuerzas e iniciativas ante las nuevas realidades sociales.

En la primera reunión de los grupos de Caritas, una de las constataciones es que en ellos –y en la mayoría de las actividades- son todas personas mayores y principalmente jubilados los miembros que las componen. Contra lo que pueda parecer como queja o carencia, es una riqueza. Hay un campo amplio para aprovechar la mucha "sabiduría" y experiencia de tantas personas que se jubilan a buena edad, con extraordinarias facultades y deseosas de seguir prestando, llenos de bondad y altruismo, un buen servicio a la sociedad. En la Iglesia, por su finalidad, pueden encontrar diversas iniciativas y posibilidades para saber envejecer disfrutando y saboreando la vida. Lo peor es sentirse inútil y estorbo en este mundo. Es además, una forma de combatir la soledad no deseada que es la peste que nos invade y que afecta alarmantemente a niños y adolescentes de las nuevas generaciones.

Actualmente, en España la edad oficial de jubilación, es de 65 años. La edad media de vida, en estos cincuenta últimos años, ha subido notablemente superando los 80 años para varones y 85 para las mujeres. Según estadísticas, los jubilados suman más de 6 millones. Sabido es que Asturias se consolida como la más envejecida de España. El mundo occidental sufre un envejecimiento alarmante, indignantemente alentando más al aborto que a la vida, como queda patente en el dictamen actual del Consejo de Estado, protegiéndolo como un derecho fundamental. Van teniendo más derechos y cuidados los animales. ¿Progresa la humanidad en humanismo?

Son, sin duda, una fuerza importante que la Iglesia ha de saber aprovechar y encauzar, primero dándoles valor y no cayendo en la trampa de que son un peso y estorbo.

El papa Francisco fue un gran defensor de la sabiduría de los abuelos y personas mayores, intentando salvarlos de la cultura del descarte. Recuerdo una frase suya: "Los abuelos tienen la savia de la historia que sube y da fuerza al árbol que crece. Lo que el árbol tiene de florido, viene de lo que tiene sepultado". Esa savia debe ser una gran riqueza para la nueva etapa de la Iglesia.