Credibilidad

Conservo desde hace tiempo un documento que se titula "como hacer el discurso perfecto" que contiene únicamente cuatro columnas de palabras, palabras que en aquel momento sonaban en todos los entornos sociales, políticos y económicos, con unas instrucciones muy sencillas: "Mezcle las palabras tomando una de cada columna". Más allá de la broma, el supuesto discurso podría sacarte de un apuro, pero harías un tremendo ridículo no diciendo nada.

La situación no ha cambiado mucho, aunque si la terminología y, con el añadido de que el instrumento no sería un simple papel, sino que la inteligencia artificial puede darte la solución estandarizada. Asistimos con demasiada frecuencia al uso y abuso de discursos que, pudiendo decir algo, suenan a manidos, usados hasta el cansancio que han dejado sin su sentido original a las palabras y, lo que es peor, que no son escuchados, ni mueven una sola neurona de interés en el público.

Son "hechos y decisiones históricas" que nunca aparecerán en los libros de tal porque son solamente la consecuencia de una gestión tan normalita como obligatoria , "gestiones trascendentales" que no tienen más trascendencia que la foto que justifican y el post en redes sociales porque todos vemos un paseo con bancos de hormigón donde la trascendencia ve un polo empresarial, o los " faros del norte " que no han mirado como se las gastan las ciudades de la competencia que ya tienen el faro luciendo hace tiempo e iluminan una ciudad a la que quieren oscurecer en la mediocridad.

En el discurso económico las cosas se complican intentando hacerlo más importante, cuando es precisamente la explicación la que llevará a la atención. "Inversión tractora" o "diversificación económica" adornan un informe, pero lo que hay que explicar es que las inversiones empresariales tienen que ser productivas para provocar más inversiones, tienen que ser solventes y que no hay nada más "tractor" que pagar impuestos para que servicios públicos de calidad reviertan en la ciudadanía. Hay que explicar que "empleo de calidad" no es cualquier número, es el indefinido a jornada completa y con un salario que permita pagar la alimentación, la ropa, la vivienda, la luz, la calefacción, la educación y el ocio, cuando menos.

El cambio al que asistimos cuando queremos hoy tener atención de las personas a las que nos dirigimos, no es solo el medio, no es únicamente que la tecnología nos ha impuesto la rapidez y la concreción, que una publicación en redes sociales tenga miles de visitas más, posiblemente de tres segundos, que un sesudo artículo en prensa escrita. El verdadero reto es la credibilidad, es explicar lo que quieres decir y que se entienda, pero además que seas creíble porque dices lo que piensas y actúas como piensas, porque lo haces, aunque sea más fácil y "rentable" ponerte filtro, porque no se esperaba otra cosa que lo que se está escuchando. La "tolerancia cero" solo es creíble la primera vez.