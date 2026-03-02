Os espero...

Ya no me asombro. Nada me puede sorprender, porque espero con calma la llegada de los extraterrestres, que sueño nos salven y nos lleven a su planeta para poder escapar de este, que es más que evidente que se está autodestruyendo.

Ya no pienso solo en una España en la que tenemos miedo de subir en tren; la gente no tiene un techo bajo el que refugiarse porque son inaccesibles; nos azota una pandemia que nos sigue dejando secuelas; nuestros niños y jóvenes encabezan las listas de patologías mentales; la sanidad puede hacer que esperes por un dermatólogo 278 días; los etarras asesinos se pasean por la calle, y los que se van a ella son nuestros gobernantes. Los jóvenes disponen de 400 euros para la cultura de la discoteca y las familias son cada vez más pobres; no son los padres los que controlan a sus hijos… son ellos los que los tienen atemorizados por si les "aconsejan" dejar el móvil. Todo ello aderezado de fenómenos atmosféricos que van matando y destruyendo. Vale. Esto es España hoy, solo una instantánea mínima. Para ver la realidad de lo que estamos viviendo se necesitaría un largometraje. Y crees que esto es local, que es que "Spain is different". Y miras a tu alrededor y solo ves psicópatas y muerte.

Ucrania, en una guerra sin sentido que arroja 144.000 muertes ucranianas y 325.000 rusas, y cerca de cinco millones de personas que han tenido que emigrar. Una guerra que dura cuatro años y por la que espero se manifiesten los mismos que lo hacían por Gaza, pero de la que parece que nadie se acuerde. Y recuerdo haber mirado hacia el otro lado del océano, creyendo imposible que un loco ostentara la presidencia del país más importante del mundo, pero nunca me imaginé que llegaría a los extremos a los que está llegando.

Y me despierto con el ataque a Irán, con la pena y el miedo de que todos estos locos nos lleven a la Tercera Guerra Mundial… Irán necesita ayuda, pero no creo que empezar una confrontación en la que todos están locos sea la solución, sobre todo teniendo en cuenta que las armas atómicas están en manos de quienes no tienen ningún aprecio por la vida. No queda más que sentarnos a esperar que los alienígenas sean algo más comprensivos, equilibrados y pacíficos que los terrícolas que nos gobiernan y vengan a ayudar a un mundo que se está autodestruyendo. Y ya puestos, no me asustaría, viendo todo lo que nos está pasando… Solo faltan ellos.

PD: lo dicho, hay muertos y muertos. Los Goya: Gaza.