Un viaje fugaz con la “Film Symphony”

Por tener la oportunidad de escuchar fragmentos de obras tan increíbles como la banda sonora de Tom & Jerry ya merece la pena acudir a un concierto de la Film Symphony Orchestra. Salvo conciertos esporádicos ninguna otra formación interpreta partituras concebidas por grandes compositores al servicio de lo visual y que son verdaderas obras de arte.

Sin embargo, peca por abarcar demasiadas películas por programa, extrayendo apenas dos o tres minutos de cada tema principal. Esta fórmula impide una verdadera inmersión y convierte el conjunto en un collage poco cohesionado: se pasa de Danny Elfman a Hans Zimmer o Harry Gregson-Williams sin tiempo para apreciar la singularidad de cada universo sonoro.

El programa “Toon Story”, presentado en el Teatro de la Laboral y dedicado al cine de animación, alternó aciertos con piezas que habrían agradecido mayor ensayo o revisión del conjunto. De entre las quince películas abordadas (diecisiete contando los bises) destacó por su buena interpretación “Pesadilla antes de Navidad”, donde se recreó con acierto el color instrumental de Elfman, y “Kung Fu Panda”, de Zimmer, con una brillante intervención de la concertino Amanda Ochoa extrayendo sugerentes sonidos orientales.

Con tono más humorístico destacaron las marchas militares y las gallinas cacareando vía kazoos en “Evasión en la granja”, y como propina “Los Simpson” con participación del público.

Más flojas sonaron la suite “Cómo entrenar a tu dragón” y “Los Increíbles” de Michael Giacchino, donde el viento metal evidenció falta de consistencia. En cuanto a las voces, hubo entrega y buena puesta en escena por parte de los dos cantantes (Anastasia, La Bella y la Bestia, Aladín), sin embargo, falta un buen pulido técnico en la voz femenina.

En resumen, un espectáculo ameno para disfrutar del entusiasmo de esta joven orquesta y de la didáctica dirección de Constantino Martínez-Orts, aunque con margen para profundizar más en unas bandas sonoras que bien merecen estar en el podio de grandes composiciones contemporáneas y, por lo tanto, mayor desarrollo en concierto.