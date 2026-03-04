Los persas y el 8 M

La dictadura franquista pretendía justificarse en los años 60, de gran crecimiento económico, mediante el argumento del gobierno tecnocrático eficaz y próspero: “España es diferente” decían, en el doble sentido de atraer turismo y argumentar que podían abrirse comercialmente a Europa y mantener el régimen político de “orden” (autoritario) sin partidos políticos, caso similar en parte al de la China actual; se autodenominaban democracia orgánica. Ahora parece “Persia es diferente”, pues como los turcos son musulmanes de religión (islam) pero no árabes de raza o lengua. Además, su islam es una rama menor chiita frente al tronco mayor sunita. Siempre han sido “los otros”. Para los griegos antiguos ya eran como déspotas frente a la libertad occidental.

El rey Persa Jerjes I mandó dar 300 latigazos en el 480 a. C. al mar cuya tormenta le impidió invadir Europa. En el Manifiesto de los Persas de 1814 unos 70 diputados de las Cortes de Cádiz pedían a Fernando VII volver al absolutismo tras el “caos liberal” que abolió el feudalismo. Hoy es la Policía de la moral quien da latigazos a las iraníes que van por la calle sin pañuelo cubriendo el cabello. Desde la revolución islamista de 1979 que derrocó al Sha de Irán, cuya mayoría de habitantes -no todos- son persas, los ayatolás sectarios y machistas han impuesto una teocracia ruinosa antioccidental y anti-Israel, aunque los judíos y los cristianos son también monoteístas, creen en un solo Dios que premiará a las buenas personas.

El 8 M es el día de la mujer trabajadora y las reivindicaciones feministas. Ningún derecho que sepamos le ha quitado Giorgia Meloni, a quien presentaban como neofascista y ultraderecha, a las italianas. Si de liberar de la opresión a las mujeres se trata, el motivo de este año debería ser la solidaridad con las mujeres iraníes y afganas. Ellas también deben tener igualdad de oportunidades como las mujeres españolas y europeas. Pero casi nada hemos oído al respecto a las convocantes de las manifestaciones del 8 M. ¿Para qué sirve la ONU si es incapaz de frenar invasiones, controlar armas nucleares e impedir abusos de derechos humanos? Las mujeres persas e iraníes no son diferentes, merecen la libertad.