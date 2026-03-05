La Fiesta del Redentor en Cimadevilla

En la capilla de La Soledad de Cimadevilla se venera una imagen de Jesús, el Señor, que recuerda su Pasión en el momento que Pilatos lo presenta al pueblo, flagelado y torturado, con las manos atadas con grueso cíngulo, diciéndoles: “Ecce homo”, “He aquí al hombre “. Lleva al cuello un escapulario con una cruz bicolor, que es símbolo de los padres Trinitarios. La imagen de Gijón es del escultor gallego Manuel Cagide, réplica de la conocida y muy venerada imagen del Cristo de Medinaceli en la Basílica de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Madrid que regentan los padres capuchinos.

Su fiesta es siempre el primer viernes de marzo. Multitud de devotos y fieles acuden este día a venerarla, entre ellos los Reyes de España, en Madrid. También es larga la cola en Gijón. Su historia se remonta al siglo XVII, cuando soldados españoles fueron hechos esclavos en el norte de África y liberados por los padres Trinitarios juntamente con las imágenes que veneraban, entre las que estaba esta de Jesús Cautivo que fue arrastrada por las calles de la ciudad marroquí de La Mamora, actual Mehdia. En 1687, pagado el rescate en oro, fue traída a Madrid con gran solemnidad.

Su culto en Gijón está datado ya en el siglo XVIII. La imagen antigua fue destruida en la guerra civil. La actual es de 1941. La práctica devocional se expresa en acudir este primer viernes de marzo a rezar y suplicar al Redentor tres gracias. El pueblo tiene sus formas propias de relacionarse con lo sagrado, aunque no sean muy teológicas. Luego, durante el año, hará sus visitas en la intimidad. La capilla de Cimadevilla es como un locutorio secretodel cielo. La Misa se celebra este día a la10 de la mañana con la participación del coro Voces de Cimadevilla y permanecerá abierta hasta las 9 de la tarde-noche. Una de las gracias que suplicaré es que “El plan integrado” para el barrio pueda realizarse cuanto antes y sin demoras. Y gracias a Fernando Onega por los piropos que le dedicó.