Es el manual

Anda desatado el mundo de los analistas políticos. Los de casa, los del asunto nacional. Y es que, una vez más, nuestro presidente ha tirado por la calle de en medio, en este caso tomando el rol de paladín del derecho internacional, y llenándose la boca de manifestaciones bonitas sobre la bondad de la diplomacia para llevar la paz al mundo. Todo está en el manual.

Dice nuestro jefe de gobierno que la acción de Trump, secundado por Netanyahu, va contra las normas del derecho internacional, aunque algunos piensan que en ese asunto, por aquello de la guerra justa y su hija, la guerra preventiva, habría mucho que discutir, sobre todo si tenemos en cuenta el carácter terrorista del régimen de los ayatolás y su intención de seguir con el desarrollo de su bomba nuclear, para la que ya le sobran vectores lanzadores, y ello, dejando de lado la sangre de ciudadanos iranies que aún corre por las calles de sus ciudades. Sólo él parece pensarla así por estos pagos europeos.

El corolario más radical de esta posición nuestra ha sido la negativa para el uso de las bases norteamericanas en España, lo que ha llevado a mover los aviones cisternas a la base alemana de Ramstein, unos 2500 km más lejos de su zona de acción actual, lo que parece haber cabreado especialmente al ogro anaranjado de Washington. Una situación por la que ya pasamos en el pasado y que no le llevará a romper relaciones con nosotros pero que, pone más en valor a su aliado del sur, Marruecos, firmante de los Acuerdos de Abraham, con los que empezó esta movida hace ya un par de años en Gaza. Ye lo que hay.

Tampoco ha dudado nuestro presidente en desmarcarse de la posición europea, totalmente del lado de Washington tras los bombardeos iranies sobre Chipre, y pese a haber estado largando en Munich no hace mucho sobre las excelencias de la Defensa europea, de la que hace quince días se decía paladín. Sabe que será Europa el parapeto para las amenazas de Trump. Ye lo que hay.

Alguno pensará que Pedro Sánchez ha perdido el norte, o el oremus, pero parecen olvidar su Manual de resistencia, que es su auténtica biblia política, con su Credo basado en la supervivencia, que ahora pasa por mantener esos cien diputados, a costa de lo que sea, lo que le permitiría, llegado el caso, seguir como secretario general del PSOE y aforado en el Congreso. Sus posiciones desnortadas en política internacional concitan el aplauso de las izquierdas regresistas y le aseguran una posición de mínimos para lo que vendrá. Lo de España se la sopla.