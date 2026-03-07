Dignidad, deber y razón ciudadana

Una semana después de la manifestación ciudadana desde La Calzada a la Plaza Mayor en rechazo al tráfico de camiones por la avenida Príncipe de Asturias y alternativa al fallido soterramiento del vial de Jove creo que merece la pena reflexionar sobre lo que se vivió en la misma.

La manifestación -después de ensayos previos- dejó de manifiesto que el movimiento vecinal sigue estando en primera línea reivindicativa. La asociación vecinal de La Calzada, fiel a sus principios e historia, ha recuperado la movilización como arma de presión ciudadana visible en la calle con buen criterio, dedicación y objetivos claros sin miedo al fracaso y, eso dice mucho, en favor del equipo de coordinación. Favorecer la ebullición destierra el espíritu al fracaso y tiende a enriquecer la reivindicación en la calle como arma pedagógicamente más eficaz para atraer conciencias.

El impulso orquestado desde de La Calzada los vecinos lo han asumido prioritariamente como un problema de salud sanitaria y de peligro añadido de tráficos pesados, penosos, peligrosos y dañinos que circulan por la arteria principal del barrio. Conviene aclarar que la contaminación no queda estabilizada en La Calzada, sino que se desliza también al centro de la ciudad y entornos. El día 25 los vecinos hicieron bueno el dicho antiguo "bajamos a Gijón" y, bajaron de verdad, con cabreo por el ninguneo al que son sometidos y con serenidad en el semblante y en el vocablo, pero dejando claro que no les valen parches parciales ni van a ofrecer concesiones a la solución global del problema que necesita una operación quirúrgica laboriosamente concienzuda.

El vecindario podrá conseguir o no los objetivos, pero en el caso de no conseguirlos, le quedará la dignidad de haberlo intentado, de haberse colocado en el lado del deber y en el de la razón que les ciñe a una causa justa y solidaria en bien de la comunidad.

Dejo para el final la desconsideración política negada a cualquier principio de responsabilidad municipal, regional y nacional. La pancarta en el balcón del consistorio gijonés es una muestra palpable de ello. Su mensaje sesgado y hartamente tendencioso señalando al ministerio como único malo y responsable no se sostiene. Que sea el más, nadie lo discute, al tener la máxima responsabilidad. Señora Moriyón, no caben gimoteos, señalando a Oscar Puente por elevación. Existen otras tres patas más -responsabilidades- Principado, Ayuntamiento y Autoridad Portuaria, por este orden. En el caso de Gijón es a usted -como regidora- a quien corresponde activar las medidas protocolarias que le confiere la normativa al respecto.

Lamentablemente, todos, mantienen una cortísima y distante voluntad para asumir sus propias responsabilidades, unificarlas y ajustarlas en alianza para que los accesos al Musel sean más pronto que tarde una realidad que de estabilidad a la infraestructura portuaria en conceptos claves como competitividad, movilidad de mercancías y rentabilidad autonómica. Dotar al Puerto de dicha infraestructura, es por añadidura, salvaguardar al vecindario de los peligros ya expuestos. Por este motivo han sacado el debate a la calle y están en la calle haciendo uso de la dignidad, del deber y de la razón.