Obras necesarias

Caminando por cualquier zona de Gijón puede comprobarse la necesidad que comparten muchas de las calles, de este a oeste, de una profunda remuneración. Pequeños hundimientos o baldosas sueltas son los peligros cotidianos que sortean los gijoneses. Del mismo modo que se percatan quienes circulan en coche o en transporte público. Por eso, el "macloplán" de mejoras concretado ayer por la Alcaldesa, y desvelado hace varios meses por LA NUEVA ESPAÑA, se presenta como una medida muy necesaria a pesar de las molestias que van a causar a los vecinos. "Hay que aguantar unos días por el bien común", señalaban esta semana residentes del entorno de Albert Einstein, avenida de El Llano o Marqués de Casa Valdés, que han sido los primeros, junto con la plaza del Carmen, en ver las mejoras que ahora se van a llevar a más de una veintena de calles y avenidas.

La inversión de dos millones de euros al año durante tres ejercicios permitirá acondicionar numerosos espacios poco después de que se haya cumplido un cuarto de siglo desde el último gran plan de pavimentación general. La previsión es comenzar la mayoría de las actuaciones a partir del mes de septiembre, salvo en Torcuato Fernández-Miranda, Cabrales y Suárez Valdés que se empezará a trabajar ya a finales de año. El ámbito de trabajo es amplio, desde la zona oeste al este, y eso requiere una notable planificación para que la ciudad no colapse, pues por la mayoría de calles previstas en el plan pasan a diario la práctica totalidad de las líneas de autobús municipal, amén de conductores particulares y repartidores.

Los recientes ejemplos, en los que se actuó por la noche, no provocaron incidencia en el tráfico y, además, se llevaron a cabo en tiempo y forma. Plazos concretos y que no haya demoras permitirá que los vecinos ahora afectados por estas obras de mejora entiendan que, a pesar de las molestias propias de actuaciones de esta envergadura, debe prevalecer el buen común. Pero para eso resulta primordial que no haya retrasos ni labores a medias.