A tumba abierta

Desbordado por los acontecimientos y con una necesidad imperiosa de gobernar, el PP de Feijóo dispara contra todo lo que se mueve para disimular su olor a rancio, a gobernar para las élites, a corrupción. Cita en su chiringuito del Senado a Zapatero para que sus medios publiquen la comparecencia con grandes titulares y oculten después el ridículo de las intervenciones, con acusaciones sin más base que lo publicado por esos medios, exigiendo al compareciente que demuestre su inocencia. Utilizan la memoria de Miguel Angel Blanco haciendo que su hermana acuse a Marlaska de complicidad con ETA. Parecía que no se podía caer más bajo después de haber utilizado su Fundación para financiarse, pero los populares siempre pueden ir más lejos. Manipulan un video de Margarita Robles acusándola de “estar con Trump” para subirlo a las redes y justificar la comparecencia de Tellado en un intento desesperado de ocultar la acogida internacional del “No a la guerra” en oposición a su apoyo descarado. Critican para probar la doble moral de Sánchez, el envío de una Fragata en misión defensiva de la UE a Chipre, un país aliado bombardeado por Irán. Miente Feijóo o peor, ignora que los derechos humanos forman parte del derecho internacional, no están por encima de él, para justificar a Netanyahu y Trump a quienes defiende pese que desprecian a esa España que lleva en la pulserita.

Los adelantos electorales en Extremadura y Aragón han sido un fiasco que les deja en manos de VOX, de Abascal realmente, para formar gobierno. Ahora prometen para Castilla y León lo que no hicieron en 39 años que llevan gobernando.

Promueven viviendas “sociales” de lujo con piscina para quedarse con ellas. Ayuso contesta a una pregunta de la oposición mezclando guerra civil, ETA y comunistas bolivarianos y viaja periódicamente al extranjero no se sabe a qué, siguen celebrándose juicios por corrupción de los que no se habla, a Peinado se le olvida otra instrucción en beneficio de un alto cargo,la Audiencia de Madrid anula sus investigaciones y la UCO solo encuentra un viaje a la República Dominicana plenamente justificado, pero no cierra el caso para seguir acusando a Sánchez de corrupción familiar. Una concejala interrumpe un monólogo en un acto del 8M que ella misma organizó porque incluye las palabras vagina y aborto.

Feijóo no tiene mas proyecto que acabar con Sánchez, miente, promueve odio en las redes y sobrevive gracias a los medios que mantiene económicamente y a las salas judiciales que controla “desde atrás”. Es tan inútil, que ni así espoxiga.