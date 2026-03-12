El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, pide que se blinden para la pública las plazas de prácticas en los hospitales universitarios de Asturias, de cara a la llegada de las privadas. Comprendo su demanda y su alarma. La enseñanza profesionalizante se está convirtiendo es una selva: se sale a machete a buscar empresas donde el alumnado complemente su formación y ensaye una primera entrada al mundo laboral. Seguramente Villaverde se está fijando en lo que ya sucede en otras comunidades autónomas, no sólo por la eclosión de las universidades privadas, también con los centros privados de FP.

Casi podría decirse que es la FP el mejor laboratorio de las nuevas dinámicas de la -llamémoslo así- industria de la formación. Hasta tal punto es apetecible ahora este negocio que grandes grupos empresariales y fondos de inversión están colocando sus dineros en cadenas de centros cuya homologación es relativamente sencilla, ofrecen ciclos muy demandados, y compiten por las empresas en las que se ha de llevar a cabo obligatoriamente al menos el 25% de la formación, según la nueva normativa.

Que es un buen filón lo demuestran los datos de crecimiento de la oferta de FP en los últimos diez años en España. Observen la desproporción: 31% de la pública frente al 468% de la privada. Gran parte de esta última, en la modalidad a distancia, que igualmente ha de contar con período de estancia en empresa. La cuestión de las prácticas no es baladí. Por un lado, es requisito imprescindible para titular y, por otro, es un reclamo para la matriculación. De ahí que en muchas acciones publicitarias de estos centros figuran sus acuerdos con empresas y entidades atractivas en sus respectivos sectores.

Una buena complementación de oferta pública y privada está muy bien, siempre que la primera siga recibiendo el soporte de la administración para ser accesible y de calidad, y la segunda no se aproveche de subterfugios para comer el terrero a su competidora y hacer negocio con la ventaja. La triquiñuela principal aquí es “bonificar” de tapadillo -porque es ilegal- a empresas receptoras de alumnado para que prioricen al de los centros privados y se descuelguen de los públicos. Un blindaje a la inversa y por la puerta de atrás. Cuidado. Está ocurriendo en otras comunidades autónomas y también puede arribar aquí, como otros efectos del mercado en su vertiente asalvajada.

Mientras esto sucede, en algún punto invisible está la situación de las personas inmigrantes pendientes de regularización matriculadas en FP, con rendimiento académico e ilusión, pero que no pueden titular porque, al carecer de número de Seguridad Social, no realizan prácticas. El sindicato CC OO ha dado en Asturias la voz de alarma.

Ya ven, permanente vigilancia para que lo que antes era accesible no mute en espacio blindado.