Impulso para el Mercado del Sur

A punto de cumplir el cuarto de siglo desde su última gran reforma, la emblemática Plaza del Sur nota la fatiga de los años y la falta de cuidados. Lo advierten los titulares de los negocios que cada día despachan a los gijoneses sus productos del mar y del campo: "Falta un impulso" y urgen una "modernización" para sacarle mayor partido y atraer a un mayor número de visitantes y clientes. Un edificio emblemático con forma de pentágono, en pleno centro de Gijón, entre la plaza del Seis de Agosto, las calles José Las Clotas, Conde de Guadalhorce, Donato Argüelles y la plaza de Europa, cuesta creer que viva apuros y mantenga con el paso del tiempo tantos puestos vacíos, en especial en su planta superior, cuando este tipo de mercados se están convirtiendo en punto de encuentro y referencia en casi toda España.

Fue el pasado 2024 cuando se cumplieron los 125 años de este edificio firmado por Mariano Medarde, entonces arquitecto municipal. Aguantó un siglo hasta su primera reforma, en la que se invirtieron, al cambio, alrededor de 18 millones de euros. Cuenta con alrededor de sesenta puestos en sus dos plantas. Con gestión privada, cada mañana se ve el trajín de los repartos a primera hora, con carnes, pescados y verduras, entre otros productos. Muchos son los gijoneses fieles que acuden cada mañana a la Plaza, pero aún así sigue faltando algo. Y por muchos intentos que se han hecho en los últimos años, no se ha terminado de dar con la tecla pasado el primer cuarto de siglo desde su completa rehabilitación. Pero es un espacio céntrico, con historia y accesible que, de inicio, cuenta con la mayoría de ingredientes para que funcione.

A lo largo de la geografía española hay grandes ejemplos de éxito. Nunca está de más escuchar a quienes despachan detrás del mostrador, que apuesta, por ejemplo, por hostelería y actividades. Pero Gijón no debería permitirse perder otra oportunidad en un edificio emblemático.