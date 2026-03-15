La oferta de alquiler permanente cae con más fuerza en las zonas tensionadas como las que se proyectan en Gijón

El edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, daba la voz de alerta en el pasado Pleno sobre este asunto y los últimos informes del sector parecen darle la razón: las zonas declaradas tensionadas donde se han aplicado límites al precio de la renta han registrado importantes caídas en la oferta de alquiler residencial permanente. Un descenso que contrasta con la subida de los alquileres temporales. Que ese efecto pernicioso se pueda dar en Cimavilla y La Arena es uno de los motivos por los que el gobierno local, de Foro y PP, ha mostrado su rechazo a la propuesta de la consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de tramitar esa declaración para los dos barrios gijoneses.

Ahora mismo en España hay poco más de 300 zonas declaradas de mercado residencial tensionado. Cerca del 90% están en Cataluña, pero también hay ciudades en e Navarra, País Vasco y Galicia que han optado por utilizar este instrumento que oferta la ley de Vivienda de 2023 para intervenir en el mercado. La medida estrella es la limitación de los precios de los alquileres. Y parece que su aplicación consigue rebajar precios, pero su aplicación conlleva el efecto secundario de contraer la oferta, lo que mantiene igual de complicado acceder a un piso en alquiler.

En el estudio presentado solo hace unos días por la plataforma inmobiliaria Idealista se habla directamente de "desplome" de la oferta del alquiler permanente en las zonas declaradas tensionadas. Con sus datos la mayor caída en las zonas tensionadas se registra en Pamplona, con un descenso del 26%, seguida de La Coruña (-21%), Lleida (-20%), Barcelona (-15%), San Sebastián (-15%), Tarragona (-14%) y Bilbao (-10%). La única excepción es Vitoria, donde la oferta subió un 8%.

Aunque del signo negativo no están exentas ciudades no declaradas tensionadas, lo cierto es que el informe destaca en ese otro lado de la balanza la situación de 28 capitales donde sí ha crecido la oferta de alquileres disponibles. En el caso de Cáceres y Ávila esa subida supera el 50%.

Lo que sube en todo el territorio nacional son los alquileres de temporada, que ya son el 30% del total del mercado. Su incremento interanual fue del 36% frente al 1% de subida de los alquileres permanentes en ese mismo periodo.

Dos mil viviendas perdidas

El Barómetro del Alquiler del cierre de 2025, realizado desde el denominado Observatorio del Alquiler, establece que el control de precios no ha frenado el interés, pero sí ha reducido "significativamente" las opciones que tienen quienes quieren una vivienda de alquiler estable y no de temporada. De hecho, cuantifica en más de 33.000 las viviendas que España "perdió" en ese mercado del alquiler.

Una pérdida que, según sus datos, fue superior en las ciudades con zonas tensionadas ya declaradas o en proceso de declaración. En el caso de Asturias, el informe fijó esa pérdida es unas 2.200 viviendas, un 14% de la oferta total. Al tiempo, Asturias se convertía en 2025 en una de las zonas donde más crecía la presión de la demanda, con una subida interanual de 19 a 31 interesados por cada vivienda en alquiler que se oferta.

Las previsiones de este informe para este 2026 es que se mantendrá el desequilibrio entre la demanda y una oferta menguante. Y en lo que tiene que ver con los precios se espera una desaceleración en el crecimiento medio nacional sin que ello suponga que se baje de esos máximos históricos que se vive en muchas ciudades.