Tener por delante casi dos meses de inactividad laboral podría parecer para muchos el premio gordo. Dos meses en los que lo único que tienes que hacer es preocuparte de ti misma, recuperarte y lograr que esta "gadgeto-rodilla" que me han implantado funcione. Ahora tengo que domesticarla para poder al menos levantarme de una silla con cierta dignidad y no como hasta ahora.

Sí, era necesario. Ya no podía más y a veces el dolor era insoportable. Llevaba años dándole vueltas. Es una decisión difícil, especialmente para alguien como yo, hiperactiva, porque implica tener que parar y depender de otros incluso para girarte en la cama, bajarte de ella, ir al baño o lavarte. Esa rodilla manda sobre todo el cuerpo y acaba paralizando también la vida. No quiero sonar pesimista. Todo ha salido bien y sé que con trabajo y paciencia pronto recuperaré mi vida. Además, ahora quiero disfrutarla más que nunca, precisamente porque sé que el tiempo es limitado. Intento repetirme que dos o tres meses pasan en un suspiro y que puedo aprovecharlos: leer los libros que tengo esperando, escribir, quizá retomar ese libro que nunca terminé o ver mi serie favorita, la del "Koldogate". También puedo permitirme algo que hace años no tengo: descanso.

Mi fisio del hospital me contaba que su madre, tras una operación similar, pasó algo parecido. Acostumbrada como tantas mujeres a no parar nunca, quedarse en casa le hizo darse cuenta de todos los arreglos pendientes. Cuando terminó la recuperación, tenía la casa casi en obras. Algo así, salvando las distancias, empiezo a ver yo también. Durante años lo único que quería al llegar a casa era parar y descansar. No había tiempo para ordenar fotos, armarios o donar juguetes y ropa. El tiempo lo ocupaban las prisas, el estrés, hijos, nietos, pacientes. Pues ahora es el momento. Ahora no hay disculpas, ponerme a ordenar mi casa (y mi vida) es imprescindible, aunque sea a la pata coja. Estaré, si ustedes me dejan, al tanto de todas las noticias que yo pueda comentar desde esta humilde sección. Les hablaré (ojalá la próxima semana ya no) de la guerra, de Trump, de esta sinrazón en la que el mundo está sumido, y procuraré encontrar buenas noticias, como, por ejemplo, esa cultural que pone a nuestra capital, Oviedo, en el panorama internacional. Espero, de verdad, que el cóctel farmacológico que me mandan los galenos para paliar el dolor no enturbie mi cerebro más de lo habitual… Y así poder estar entretenida, pensando en todos ustedes. Gracias por estar ahí.