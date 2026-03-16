Víctor Manuel: medio siglo de canciones y aún mucho que decir

El nuevo disco de Víctor Manuel, "Solo a solas conmigo", vuelve a situar al cantautor en el terreno que mejor domina: la reflexión social y política. Su capacidad para seguir escribiendo grandes letras no puede decirse que esté mejor que nunca, porque a lo largo de su carrera ha alcanzado cotas tan altas que ya resulta difícil superarse, pero parece que lo intenta.

Su concierto en el Teatro de la Laboral, con el cartel de completo, confirmó que su público continúa respondiendo con una fidelidad casi inquebrantable al artista de mayor proyección internacional salido de Asturias. Y cada vez que vuelve a casa se nota.

La actuación comenzó con "Déjame por Dios que coja aire", tema que abre el nuevo disco y que refleja el cansancio que provoca el ruido permanente de los políticos. A partir de ahí, el repertorio alternó canciones recientes con clásicos muy ligados a la memoria histórica. Tampoco faltaron referencias a sus inicios con "La romería", "La planta 14" o "El abuelo Vítor", cuya interpretación en vivo siempre resulta emocionante.

Pero un concierto en directo necesita algo más que el peso de las canciones. En el apartado musical, la banda ofreció una actuación sólida, dirigida con solvencia por su hijo, el magnífico pianista David San José. También el saxofonista Santi Ibarretxe firmó algunos de los momentos más brillantes de la noche.

Donde el paso del tiempo resulta más evidente es en la voz. Víctor Manuel nunca fue un vocalista técnico y hoy sufre especialmente en las notas altas y en los finales largos de frase, que a menudo se quedan cortos. Sin embargo, su manera de cantar, con sus limitaciones y desafines, forma ya parte inseparable de su identidad artística. Algo parecido ocurre con Bob Dylan: la voz puede fallar, pero el carácter permanece.

Entre recuerdos, anécdotas e ironías políticas muy acertadas, el concierto dejó claro que Víctor Manuel sigue teniendo algo nuevo que decir. Y que muchas de sus canciones hace tiempo que dejaron de ser solo suyas.