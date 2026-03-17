Miguel Fanjul, una vida entera junto al mar y el Club

Hoy es un día triste para el Real Club Astur de Regatas de Gijón. Nos ha dejado Miguel Fanjul, a los 102 años de edad, nuestro socio número 1, un hombre que durante toda su vida llevó al Club en el corazón. Con su marcha desaparece una figura profundamente vinculada a la historia y al espíritu de este Club, que él vivió y disfrutó durante toda su vida.

Miguel Fanjul fue, ante todo, un gran amante del mar y de la vela. Desde muy joven comenzó su relación con este deporte a través del Club y junto a su inseparable compañero Fernando Magdaleno, compartiendo jornadas de navegación que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones de socios. Aquellos años forjaron no solo una pasión duradera por la vela, sino también amistades que le acompañaron toda la vida.

El Club de Regatas fue también escenario de algunos de los momentos más importantes de su trayectoria personal. Aquí conoció y se enamoró de María Elena, quien sería su esposa y madre de sus hijos. Para ellos, todo el cariño de la institución que represento. Miguel sabía disfrutar de la vida, una virtud que supo transmitir a su familia junto a ese profundo cariño por el Club.

Ejemplo de vitalidad y constancia. Durante décadas fue uno de los pocos socios que mantenía la tradición de bañarse diariamente en el Cantábrico, daba igual que hiciera frío o calor. Si el mar estaba bien, Miguel no faltaba a su cita con el mar. Una costumbre que muchos recuerdan con admiración y que quizá explique la fortaleza que le ayudo a superar el siglo de vida.

Con el paso de los años cambió las regatas por las tertulias en la sede del Club de la calle Corrida, donde compartía largas conversaciones con amigos y contemporáneos como Magdaleno, Julio y Luis Sela, Sergio Herrero o Carlos del Castillo. En aquellas reuniones, que llegaron a reunir a cerca de veinte socios, se respiraba el mismo espíritu de camaradería que siempre caracterizó su vida.

Su otra pasión, el futbol también hoy está de luto. En el Real Sporting de Gijón dejó su impronta como consejero durante la presidencia de Víctor Felgueroso y de este Club también ostentaba el titulo de ser el socio numero 1.

Para el Real Club Astur de Regatas ha sido un auténtico honor contar durante tantos años con una persona que vivió el Club con tanta pasión y fidelidad como Miguel Fanjul. Su recuerdo permanecerá ligado para siempre a la historia y al alma de esta casa.