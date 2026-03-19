Regulación ye llibertá

Llego a Campu Valdés, seliquín, miro pa les foles, el finxu’l cielu, y darréu póngome a wasapear o a da-y un repasu a les redes sociales. Nun hai dengún pensamientu que decida esa aición, ye un instintu humán qu’en pocos años lu afinqué nel mio celebru, una droga dafechu, un sucedaneu que s’estableció nes mios costumes ensin yo decatame d’ello.

Sigo a pasiar per San Lliorenzu, o Panchón, o El Muelle… y otío a xente y xente enganchao al móvil, como si se tuviere mieu a que te vieren solu, como si cometieres un pecáu por dir a relaxar la cabeza esfrutando los llugares que t’aselen l’alma.

Cuido que tamos delantre la heroína del sieglo XXI, que t’esbarata la voluntá, que te ve como un productu y non como una persona. Rabiles y rabiles nes redes sociales y sáquente la información d’ónde te presta entrar, les idees que tienes, qué te presta mercar, les cuestiones más inconfesables como persona, saber onde tas siempre… Y con esa información van a vendela a otres empreses que-yos interesa conocer el mercáu que tienen.

¿Y eso ye llibertá? Non, más bien ye lo parrulinos que somos, l’únicu productu que se vende gratis y nun tien constancia d’ello.

Y les troles que te meten son la de coyer. Acabes pensando lo qu’ellos quieren: mal infórmente, llogren que xulgues como xustu lo inxustu, fáente creyente de lo que naide debería creyer, defórmente’l pensamientu alloñándolu de la to verdadera realidá, acabes siendo’l so esclavu. Peor tovía si falamos de mozos o críos, con un celebru en formación y que nun los dexen explorar nada de la rodiada.

Engáñennos falando de llibertá, pero cuando tas engancháu a la droga de les redes sociales nun yes llibre, yes l’esclavu d’ellos. Por mor d’ello, o regulamos dafechu les redes sociales o nun sabremos lo que ye la llibertá.