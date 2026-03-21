Naval toma impulso

El futuro polo empresarial vinculado a la economía azul que se proyecta en los terrenos del antiguo astillero de Naval Gijón sigue avanzando. El borrador del plan especial, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, y con su trámite ambiental ya en fase de información pública, es una gran noticia para la ciudad, que ve en este proyecto buena parte de su desarrollo económico para los próximos 50 años. Este avance pone de manifiesto que el Ayuntamiento está volcado en el desarrollo urbanístico de este ámbito, una de sus principales prioridades, y que Naval Azul va con rapidez. Que no haya retrasos, como ocurre en los grandes proyectos en la ciudad, debe ser prioritario a sabiendas de la lentitud de la administración pública por sí sola. Basta con mirar unos metros más allá del paseo y contemplar la diligencia de Indra en El Tallerón.

El gobierno local y los partidos de la oposición deberían tener claro que se trata de un proyecto de ciudad y no de partidos políticos para evitar riesgos de cambios de planteamiento como ocurrió, por ejemplo, con la estación intermodal o con la transformación de Tabacalera. Por el momento, cuesta entender las críticas, especialmente la sorpresa que produce en algunas voces que, además de economía azul, se hable de gimnasios, cines, restauración o hasta de un hotel en el plan especial, porque los usos culturales, de ocio y hosteleros ya se hablaba en la ficha del Plan General de Ordenación que se aprobó por holgada mayoría en 2019. Harían mal en agarrarse a eso para no remar a favor en un proyecto trascendental para la zona oeste de Gijón en particular y para toda la capital marítima del Principado.

La mesa de participación que se impulsará al respecto puede ser buen momento para que el proyecto gane solidez, aunque no resulte vinculante. No vale cerrarse en banda. Ni unos ni otros. Ni tampoco caer en ideas peregrinas ni aspirar al consenso total, ingredientes también conocidos en la ciudad para que algo se frene. Y Naval debe seguir con el mismo impulso que hasta ahora.