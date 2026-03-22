Piaf revive con elegancia

Piaf! The show Teatro Jovellanos, viernes 20 de marzo, 2026

El espectáculo "Piaf! The Show" recaló en Gijón dentro de su gira internacional conmemorativa del 110º aniversario del nacimiento de Édith Piaf. La propuesta plantea un recorrido por la vida y carrera de la artista a través de sus canciones y, sobre el escenario, Nathalie Lermitte asume el reto de encarnar a un mito irrepetible. Lejos de la imitación, su interpretación nace desde el respeto y la admiración, logrando momentos de intensidad emocional. Su voz, sólida y expresiva, sostiene un repertorio exigente que rescata una selección de los temas más brillantes de la "Mome Piaf".

El acompañamiento musical resulta impecable, tanto en ejecución como en el buen gusto de los arreglos, a cargo de Benoit Pierron (percusión), Philippe Villa (piano), Frederic Viale (acordeón) y Giliard Lopes (contrabajo). Destaca especialmente el acordeón de Viale, con muchas exquisitas incursiones y un solo memorable en "La Foule", al que se incorpora posteriormente el resto de la banda. La atmósfera lograda, gracias a una puesta en escena minimalista con proyecciones audiovisuales que evocan el París de mediados del siglo XX consigue transportar al espectador al universo íntimo de Piaf.

Si bien resulta conveniente dominar el francés o conocer el contenido emocional de las letras para evitar cierta monotonía, Lermitte suple esta barrera con entrega y una expresividad gestual muy eficaz. Como única pega en un espectáculo por lo demás elegante, el intermedio tras la interpretación de "Padam, padam, padam", rompe innecesariamente el ritmo con un descanso excesivo. No es necesario un descanso en un espectáculo de noventa minutos. El tramo final, con los temas más populares como "La Vie en Rose" o "Non, je ne regrette rien", eleva la conexión con el público, que respondió con entusiasmo y prolongadas ovaciones. En definitiva, "Piaf! The Show" es un homenaje elegante y sincero, más disfrutable para quienes ya conocen el repertorio de la cantante, pero capaz también de seducir por la calidad interpretativa y el buen gusto de su ejecución.