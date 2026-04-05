Vida fantasma

El próximo miércoles 8 de abril, en un acto previo a la Feria del Libro de Xixón, la escritora uruguaya Fernanda Trías va a presentar su último libro de relatos titulado "Miembro fantasma". Este concepto médico explica el fenómeno por el cual, tras la amputación de un miembro, muchas personas siguen sintiendo dolor en esa zona inexistente. Se debe principalmente a la persistencia de señales nerviosas residuales activas que hacen que el cerebro mantenga la idea de cuerpo completo. La escritora utiliza esta noción para hablar de personas con dolores enquistados por familiares o amigos que no están o una patria herida. Hay fantasmas que no se ven, pero viven en nosotros y, en algunos casos, pueden conducirnos a la huida, a las adicciones, a buscar paliación para aquello que no se puede soportar o borrar.

Manuel Vilas, a quien tuvimos la fortuna de escuchar en el POEX hace pocas semanas, tiene un poema titulado El último Elvis en el que la voz poética le pide (le suplica) al posible lector o lectora: "Respeta a quienes se suicidaron. / Respeta a quienes se arrojaron a los océanos. / No hables mal de ellos, te lo ruego, te lo pido de rodillas. / Ama a toda esa gente, esa muchedumbre, ese río amarillo/ de la Historia de todos cuantos perdieron tan injustamente, / o tan justamente, / da igual. // Gente que aceleró en una curva. / Gente que escondía botellas en los rincones de su casa. / Gente que lloraba en los parques de las afueras de las ciudades. / Gente que se envenenaba con pastillas, con alcohol, / con insomnios aterradores, con veinte horas de cama todos los días. // Lo intentaron, pero no lo consiguieron".

Noelia Castillo vivió una infancia con una familia desestructurada. Cuenta cómo debía esperar en bares (El BAR que tan bien narra la escritora Lana Corujo en su libro "Han cantado bingo") hasta las tres de la madrugada mientras su padre se emborrachaba. Sufrió el abuso de una expareja y una violación grupal. Se intentó suicidar arrojándose desde un quinto piso, pero falló y quedó parapléjica. En 2024 solicitó que le aplicaran la eutanasia. La evaluaron dos médicos distintos y luego su caso se elevó a la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia, un órgano administrativo formado por juristas y por médicos. Siguió todos los cauces legales. Tras el recurso que su padre, Gerónimo Castillo, presentó a los tribunales, volvió a ser respaldada por hasta cinco instancias judiciales distintas, la última de ellas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Qué pasa cuando no tienes un miembro fantasma, sino un cuerpo entero fantasma, una vida que ya no quieres vivir; qué pasa cuando decides solicitar una muerte digna y quien no te quiso en vida quiere que sigas viva para prolongar tu dolor. Noelia merece nuestro respeto y nuestro amor.