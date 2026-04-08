El cosmos nos ha bendecido con un eclipse solar. Asturias está en la “franja de totalidad” del que sucederá el 12 de agosto. Desde aquí podremos observar cómo el Sol queda perfectamente oculto por la Luna. Esa noche a destiempo y fugaz -escasamente dos minutos- es la gran rareza del fenómeno, el momento que se anhela experimentar en toda su amplitud. Lo demás son prolegómenos y epílogo. En los primeros andamos embarcados, haciendo del capricho cósmico una oportunidad comercial y reputacional.

Para tener una idea aproximada de esta embriagadora anomalía, podemos ver el documental “L. Cohen”, del realizador James Benning. Un plano secuencia de 45 minutos, en el que se contempla un paisaje de Oregón durante el eclipse del 21 de agosto de 2017. Es de día, pero cae la noche en el minuto 21 y amanece en el 23. Así de simple. La pieza es un homenaje a Leonard Cohen, cuya voz se escucha cantar “Love itself”.

En el ecuador de la próxima Semana Grande gijonesa, ese miércoles, entre las 19:31 y 21:21 horas, la ciudad estará en el epicentro de un fenómeno parecido. Paraíso natural, capitalidad de la costa verde, sí, pero además, reclamo excepcional para el “turismo astronómico”. Entre las reservas hoteleras ya cerradas habrá especialistas e iniciados en estos fenómenos, pero también civiles como ustedes y yo, arrastrados por la eclipsomanía. Por lo que a mí respecta, he bloqueado mi agenda.

En Gijón brotan las actividades alrededor del acontecimiento natural. En pocas horas se agotaron las 680 entradas para visitar el planetario de la Escuela de Marina Civil durante las “II Jornadas de Gijón: Sol y Eclipse”, del 24 al 26 de abril. Una iniciativa de ayuntamiento, Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias, Universidad de Oviedo y Asociación Astronómica Omega.

El Principado de Asturias organizará en agosto, entre otras acciones, el congreso internacional “Las múltiples vías al Espacio” con especialistas que analizarán los retos de la exploración espacial en el siglo XXI. Los centros educativos hemos recibido recursos didácticos y propuestas de actividades para trabajar con el alumnado en las diferentes etapas. El objetivo: contemplar el eclipse con seguridad, entenderlo y dejarnos inspirar por él.

Hablando de inspiración, resulta que todo esto coincide con la peripecia de la Artemis II y sus cuatro tripulantes, expertos, sí, pero atónitos desde las ventanas de su habitáculo. A ras de Tierra andamos en guerras desencadenadas por insensatos codiciosos, pero desde el espacio somos “un oasis en el que podemos existir juntos”, en palabras del piloto Víctor Glover. Otro astronauta, uno de ficción, en la novela “Orbital”, de Samantha Harvey, se pregunta si no tener una “bandera planetaria” sea “la razón por la que todo se fue al traste”.