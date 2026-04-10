¿Ha tocado fondo la secularización?

Ese es el diagnóstico que afirma el prestigioso sociólogo, especialista en análisis y prospectiva de la vida religiosa, particularmente en España, Fernando Vidal de la Universidad de Comillas. Añade, matiz importante, que esta secularización ha sido más interna, de vida espiritual y de fe, que externa, cultural, de tradiciones y celebraciones En estos días se ha convocado la 55ª Semana Nacional de los Institutos de Vida Consagrada en Madrid, donde ha tenido una importante conferencia sobre el momento actual religioso y católico que estamos viviendo, con mesurado, unos, desmesurado optimismo, otros, motivados por el efecto LUX de Rosalía, la película de “Los Domingos” y la multitudinaria afluencia juvenil de cofrades de hábito y capirote y de “acera” asistiendo estos con respeto y devoción. En estas semanas de estudio, en la Iglesia solemos seguir el método de “ver, juzgar y actuar”. La realidad es que son siempre más lúcidos los diagnósticos que las terapias, sobre todo en esta materia religiosa.

La Congregaciones Religiosas en España y Europa, no en otros lugares del mundo, atraviesan un momento crudo. En estos últimos 25 años se han visto reducidas a la mitad. Un desplome. De 60 mil religiosos/as en el año 2.000, son actualmente 31.000, en proporción de 75% mujeres y 25% varones, pertenecientes a 403 Congregaciones diversas (jesuitas, claretianos, dominicas, Hermanitas de los Ancianos, Hijas de la Caridad…) que atienden 3.900 obras educativas, sociales y parroquiales. Hay que añadir el agravante de la alta edad y reducido número de novicios que siguen la vocación. La situación de la Iglesia y del catolicismo no deja de ser preocupante. Los datos demoscópicos nos decepcionan. De los sueños del Concilio Vaticano II en los años 60, hemos asistido a un cronificado descenso que apunta a un parco 52,8 % de católicos, de los que solo el 15% son practicantes. Sin embargo, amplía otros datos que son llamativos Además de afirmar que diez millones de españoles rezan cada semana, - ¡la fuerza de la oración!-, añade que el 40% de los agnósticos cree en la fuerza de lo sobrenatural y más de un tercio se muestra abierto a lo sagrado. Lo que sugiere que un tercio de la población actual vive en la frontera de la fe.

Es necesario replantear hoy la evangelización en este cambio de época donde ¡ojo!, ya no se pregunta por los derechos humanos sino por la definición misma del ser humano, qué es ser hombre y mujer, qué nos diferencia de los animales o de las máquinas. No se trata de estrategias de reclutamiento sino de saber dar razones para creer, repuestas válidas a las preguntas e inquietudes que sienten las nuevas generaciones de cultura digital y emocional. Sí, la secularización se ha frenado desde 2015, hay un revival espiritual, ¿católico? Ahora viene la dificultad de la terapia. Vidal apunta el “desnudamiento de poder… el poder asusta y no llega al corazón” y un cristianismo más de proximidad, “de corazón a corazón”, fortaleciendo la formación y encontrando las palabras compresibles, a lo San Agustín de su tiempo. Hay que ponerse a ello. Estamos tardando.