Mediu sieglu yá de ser un movimientu sociopolíticu, una punta de llanza nos centros de trabayu y de la ciudadanía escontra la dictadura, de tresformanos nun sindicatu, el primer sindicatu. Pero la historia, colectiva y anónima, de persones y acciones inolvidables, entama primero. Una de les nuestres cunes ta en Xixón. Dizse pronto, casi siete décades dende la primer Comisión Obrera de Mina La Camocha.

Nacimos na clandestinidá. Fueron díes de cambios intensos, d’avances hacia la llibertá. Unu esencial, foi la Xunta de Barcelona, onde s’acolumbró lo que depués diba ser CCOO; pa poder desendolcase como organización asamblearia y democrática (cuando la democracia yera illegal), pa escoyer la representación, tuvimos que facer otra en Xixón. Foi na ilesia de Roces y ensin dispositivos de llocalización y xente perdiéndose pela contorna, el cura acabó llamando a la policía que sacó a les persones que s’axuntaran ellí encañonándoles con una metralleta. Y nun foi a más gracies a la intervención del arzobispu Gabino Díaz Merchán; qué diferencia verdá col actual Jesús Sanz Montes: unu, na transición, sofitando a los y les trabayadores; y el d’agora, nuna democracia consolidada, cuestionando la inmigración.

Nesa xunta de Roces tuvieron homes y muyeres como Francisco Javier Suárez, que foi secretariu xeneral de CCOO d’Asturies; Luis Felipe Capellín, el primer máximu dirixente de la federación d’Actividaes Diverses a nivel estatal, que punxo la sede en Xixón; Lola Menéndez (l’“australiana”), l’asturiana de la Xunta de Barcelona; Francisco Prado Alberdi, antiguu presidente de la Fundación Juan Muñiz Zapico... Esto ye, trabayadores que depués representaron a los compañeros y compañeres, que pasaron pelos muérganos de dirección del sindicatu; pero que, ante too, yeren clase trabayadora. D’eso trata’l sindicalismu, de ser el reflexu de la sociedá, d’un movimientu, d’una acción colectiva pa intentar meyorar la vida de la xente.

Nesa acción tuvimos y nesa acción tamos. Reivindicando futuru con emplegu, que pase per una industria meyor pa garantizar la nuestra soberanía; lluchando pa que toles families tengan un techu onde dormir… y agora tamién pa que la vivienda seya un derechu, non un negociu especulativu.

Cúmplense 49 años de la nuestra llegalización. Al fin. Añu y mediu tardaron en facenos llegales depués de la muerte de Franco, y foi’l 27 d’abril de 1977; como dixo Marcelino Camacho, primer secretariu xeneral: “somos llegales porque lluchemos pa conquistar el derechu a la llegalidá”. A lo primero, a los poderes públicos paecía que nun-yos daba más la nuestra llegalidá, porque nun permitieron la nuestra manifestación del 1 de Mayu d’esi añu, qu’al final se celebró en Xixón, con sanciones, multes y calabozos por protestar: yá dende’l principiu de la democracia aplicábennos una llei mordaza.

Claro que nun lo tuvimos fácil. El llegar a ser una organización de clase ye un camín duru. Cárcel, exiliu, represión. Que-ylo digan a la mio familia; tuvimos que nos exiliar a París na década de los 60 hasta la muerte del dictador, por culpa de l’actividá de mio pá, unu de los munchos mineros que nun dudó en lluchar, en ser enllaz sindical y militante del partíu comunista, en reivindicar les Comisiones Obreres na llarga nueche del franquismu. Mio pá yera Manuel García, “Condín”; y compartió cárcel con, ente otros, Marcelino Camacho.