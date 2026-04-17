Gijón, lista para brillar en el eclipse

Con una escrupulosa planificación y un amplio abanico de propuestas Gijón ha logrado perfilarse como uno de los principales escenarios para disfrutar este próximo verano del eclipse total de sol que ensombrecerá la ciudad el día 12 de agosto. La cita, en plena Semana Grande y en la víspera del inicio de la feria taurina de Begoña, se prevé multitudinaria toda vez que la zona norte disfrutará de unas condiciones óptimas para observar el fenómeno. A ello hay que añadir el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento, en concreto por la concejalía de Relaciones Institucionales, para que la capital marítima del Principado haya tomado la delantera frente a otros destinos. Así lo destacó hace unos días el propio Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional y presidente de la Comisión Nacional del Eclipse, al asegurar que Gijón era ejemplo por su compromiso y diligencia para muchas otras ciudades.

Esta semana, en línea con esa planificación, se celebrarán las II Jornadas "Gijón Sol y Eclipses" para ir abriendo boca con expertos de proyección internacional. El interés es máximo como prueba que en apenas unas horas se agotasen todas las plazas disponibles para las visitas guiadas al planetario de la Escuela de Marina Civil. También destaca cómo toda la hoja de ruta no es una ocurrencia, si no algo planificado de la mano de expertos en la materia, alianza que suele ser sinónimo de éxito.

La capacidad organizativa de Gijón como escenario de eventos multitudinarios no es algo nuevo. Ocurre cada mes de julio, por ejemplo, con el Festival Aéreo Internacional. También quedó patente, especialmente, con la celebración del Día de las Fuerzas Armadas (Difas) hace ya dos años en un evento que evidenció el potencial de Gijón. Con todos esos ingredientes falta pues acompasar el lleno que se prevé en la ciudad para la cita del eclipse con los servicios públicos y la seguridad, otro factor que marca la diferencia de una gran ciudad capaz de ser referencia mundial ante cualquier acontecimiento. Casi tanto o más que tener una oferta atractiva.