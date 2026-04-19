El Metrotrén se enfrenta al riesgo de nacer como una infraestructura desfasada si no se revisa el proyecto

Una vez culminadas las obras de urbanización de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico y ante el importante crecimiento que se espera en la zona durante los próximos años, desde el Partido Popular hacemos un llamamiento a ADIF para que se reevalúe y actualice el proyecto de prolongación del Metrotrén en esta área ante el evidente riesgo de que el actual planteamiento nazca obsoleto.

La prolongación del Metrotrén entre Viesques y Cabueñes, actualmente en fase de catas previas a la redacción del proyecto constructivo y con un presupuesto estimado de unos 200 millones de euros, tiene su origen en junio de 2005, hace ya más de veinte años. En aquel momento, no era posible anticipar el importante desarrollo urbanístico, tecnológico y educativo que La Pecuaria ha experimentado con el paso del tiempo.

A la vista de esta evolución, desde el PP consideramos que debe valorarse la posibilidad de modificar el número o la localización de las paradas previstas para adaptar la infraestructura a la nueva realidad, adaptando la planificación inicial al entorno actual y ofreciendo una mejor respuesta a las necesidades futuras de movilidad.

Esta reconsideración se fundamenta en varios factores clave. Por un lado, la ampliación del Parque Tecnológico prevé la creación de hasta 10.000 puestos de trabajo a largo plazo. Por otro, la futura implantación de la Universidad Europea supondrá la llegada de más de 4.000 alumnos a partir de 2028. A esto se suma la actividad del INTRA, que ya cuenta con más de medio millar de trabajadores.

Además, en este mismo entorno se encuentra el complejo de la Universidad Laboral, un espacio que aspira a ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que registra a diario una intensa actividad y afluencia de personas. En la actualidad alberga titulaciones de la Universidad de Oviedo, formación profesional y equipamientos como el Laboral Centro de Arte, a lo que se sumará próximamente la restauración de la histórica piscina y de las pistas polideportivas.

Por todo ello, carece de sentido que La Pecuaria no disponga de una estación en sus proximidades. Es imprescindible proyectar el Gijón de los próximos cincuenta años y no el de hace dos décadas. Mantener el planteamiento original podría dar lugar a una infraestructura que entrara en servicio ya desactualizada desde el mismo momento de su puesta en servicio.

Gijón no puede volver a tropezar con los errores del pasado, como ejecutar un "superpuerto" sin accesos adecuados o desarrollar una zona de actividades logísticas sin un suministro eléctrico acorde con las demandas potenciales de las empresas.

Planificar con visión hoy es evitar costosas rectificaciones mañana. Y, por ello, creemos que abrir cuanto antes este debate resulta imprescindible.