El próximo jueves se celebrará el día del libro y las librerías gijonesas van a sumarse a la fiesta acompañadas, desde el año pasado, por confiterías y panaderías cuyas roscas dulces y saladas invito desde aquí a probar y regalar. El libro será protagonista esta semana, como lo fue la pasada, aunque por motivos que no invitaban precisamente al festejo.

En el programa de Antena 3 "El Hormiguero" habían invitado a la periodista y escritora Sonsoles Ónega (ganadora en 2023 del Premio Planeta) a presentar el que ya es su séptimo libro desde que en el año 2005 la editorial asturiana Septem publicara su primera obra "Calle Habana, esquina Obispo". Libro que, a día de hoy, no se puede encontrar en librerías y por el que piden unos cuantos cientos de euros en el mercado de segunda mano. Presentador e invitada decidieron que era el momento de las reivindicaciones y les dio por lamentar que el IVA de los libros fuera del 21%, convirtiéndose en adalides de la lucha por su bajada, por lo menos al 10%. Ni una autora con siete libros publicados, ni un presentador de una cadena del mismo grupo empresarial que la editorial Planeta, sabían que el IVA de los libros en España es el superreducido; es decir, del 4%. Las disculpas posteriores fueron significativas: Sonsoles Ónega asumió con humor su error, mientras que Pablo Motos le echó la culpa a su invitada.

A principios de año se celebró en Valencia el Congreso de Librerías, donde se comunicaron a modo de conclusiones unas cifras que también han dado lugar a confusión en diferentes medios. Los titulares daban datos alarmantes, como que del 49% de los libros no se vende ni un solo ejemplar y solo el 4% vende más de 100 ejemplares. Se me ocurren dos maneras de contrastar esta información antes de lanzarse a publicarla. Por una parte aplicar el sentido común. Cómo no va a vender un libro ni un solo ejemplar. Casi todos los autores y autoras tienen padres, tías, abuelos, hijos y algún primo en Cuenca que se hacen con al menos una copia. Por otra parte preguntar a un librero o librera que se lo expliquen. Y es más sencillo de lo que parece: las conclusiones del Congreso se refieren a porcentajes por librería. Es decir, "Vera, una historia de amor" pudo no haber vendido ningún ejemplar en La Revoltosa y 300 en una gran superficie.

Y aunque las librerías tengamos el relato ganado y ustedes, amables lectores y lectoras, se piensen que somos un gremio formado por gentes de bien, sepan que todo el ruido mediático generado la semana pasada no fue más que algo organizado para que se hable de lectura, para que el jueves acudan a su librería de confianza y celebren con un libro y una llambiotada lo que para nosotras es lo más parecido a una fiesta.