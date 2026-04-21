Opinión | Crónicas de barrio
El templo del lúpulo
La cervecería de la calle San Antonio es de esos lugares que parecen haber sido puestos ahí antes que la propia costumbre de caminar. No grita su nombre: lo sugiere. Es una casa sencilla con memoria de espuma, un refugio donde la ciudad baja un punto el volumen y entra en modo conversación.
La puerta se abre con un pequeño gesto de resistencia del aire, como si el fresco de fuera quisiera entrar también a beber. Dentro, la luz es cálida, algo dorada, como de tarde perpetua. Las botellas alineadas no están simplemente colocadas: están ordenadas como si alguien hubiera decidido que el mundo, al menos aquí, debía tener estructura.
Hay madera, hay vidrio, hay ese olor mezcla de levadura, humedad limpia y tiempo detenido. La cerveza no es solo producto: es lenguaje. Se pide con nombres que suenan a geografías lejanas, a monasterios, a ciudades donde la lluvia también insiste.
En la barra, Juan siempre tiene calma. No hay urgencia. La conversación se estira como la espuma bien servida. Un cliente repasa etiquetas como quien hojea un atlas íntimo. Otro ya ha decidido y mira alrededor, no por duda, sino por pertenencia.
Y fuera, la calle San Antonio sigue siendo calle: pasos, prisas, paraguas, algún saludo breve. Pero dentro, la ciudad se recoloca. Se vuelve más lenta, más baja, más cercana. Como si el tiempo hubiera encontrado una excusa para sentarse.
La Casa de la Cerveza no cambia la ciudad, pero la afina. Le quita asperezas por un rato. Y eso, en días de lluvia o de rutina, ya es bastante.
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