La política útil del PP: más empleo y nuevas oportunidades para Gijón

Desde que el Partido Popular asumió por primera vez la responsabilidad de gobierno en el Ayuntamiento de Gijón, hemos colocado la creación de empleo en el eje central de nuestra acción política. La gestión de las áreas de Economía y Empleo no se entiende únicamente como una tarea estratégica, sino como un compromiso firme, constante y orientado tanto al presente como al futuro de la ciudad.

Los datos respaldan esta línea de trabajo. Desde la toma de posesión del actual equipo hasta el pasado mes de marzo, último mes del que se han publicado los datos, el paro registrado en Gijón ha descendido en 2.590 personas, lo que supone una reducción cercana al 15%. Un dato que cobra aún mayor relevancia si se compara con el del resto de Asturias, donde el descenso en el mismo periodo ha sido del 10,8%. Son más de cuatro puntos de diferencia que reflejan que Gijón avanza a un mayor ritmo y se consolida como la locomotora económica del Principado.

Si hacemos la comparación interanual, entre marzo de 2025 y el mismo mes de 2026, hay 1.009 personas menos en las listas del desempleo en Gijón. Una reducción del 6,4%, casi un punto mejor que la de los otros 77 concejos asturianos.

Este progreso no es fruto de la casualidad, sino de una estrategia bien definida. Se ha apostado por una colaboración activa con el tejido empresarial, por programas de recualificación profesional, el impulso decidido a la iniciativa privada y la creación de un entorno favorable para la inversión. Partimos de una premisa clara: son las empresas las que generan empleo, y el papel de la administración debe ser facilitar su crecimiento, eliminando trabas y generando estabilidad y confianza.

Pero no nos conformamos. Seguimos trabajando para consolidar el Gijón de las oportunidades. Proyectos estratégicos como la llegada de la Universidad Europea, la ampliación del Parque Científico y Tecnológico o iniciativas como el nuevo polo empresarial vinculado a la Economía Azul que se pondrá en marcha en los antiguos terrenos de Naval Gijón representan nuevas palancas de crecimiento. Son apuestas de futuro que diversifican nuestra economía, atraen talento y generan empleo de calidad.

Gijón está en marcha. Una ciudad que mira al futuro con ambición, que aprovecha sus fortalezas y que no deja a nadie atrás. En este Día del Trabajo, reafirmamos nuestro compromiso: seguir gobernando con responsabilidad y determinación, para que cada gijonés que quiera trabajar encuentre su oportunidad aquí, en su tierra. Queremos que nadie que preferiría quedarse se vea obligado a irse por falta de ofertas laborales atractivas. Queremos fidelizar a nuestro talento joven, e incluso atraerlo de otros lugares. Porque ese es, sin duda, el mejor indicador del progreso de Gijón.