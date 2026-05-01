Veracidad del revival religioso

La Fundación Santa María, es una prestigiosa entidad educativa sin ánimo de lucro, de los padres marianistas, que, entre otras actividades, se dedica al estudio y observación del devenir y evolución de cómo piensan, sienten y viven los jóvenes, fijándose especialmente en la dimensión religiosa. Podemos decir que es la Fundación para la pastoral juvenil equivalente a la Foessa de Cáritas. Acaba de publicar su 10º informe: “Los jóvenes españoles 2026” en el que hace un retrato robot de la situación actual de su actitud como creyentes. Confirma su despertar religioso del que se viene hablando en estos últimos meses afirmando en términos sociológicos que los jóvenes españoles, con relación a su pertenencia al catolicismo, han dado un salto significativo, del 31,6% al 45%, en el corto tiempo de estos últimos cinco años, 2020-2025.

La investigación descubre o constata datos sobresalientes y llamativos: para los gobernantes, al corroborar que los dos problemas que más afectan a los jóvenes son el trabajo y la vivienda que les obligan a la tardía emancipación (el paro juvenil es una clara injusticia social); para la sociedad, al considerar que una dictadura haría posible una convivencia más pacífica, ante tanto enfrentamiento y agresividad ideológica y progresismo negativo, lo que explicaría la deriva de las nuevas generaciones a la extrema derecha; para las familias, la invocar el efecto Rosalía en que han sido los abuelos lo que han contenido el bajón religioso por omisión de los padres de la dimensión y formación religiosa; y a la Iglesia, por descuido y desacierto de su evangelización al detectarse en ellos un alarmante desconocimiento de los postulados básicos y verdades del catolicismo.

Al mismo tiempo, deja claro que no se trata de una vuelta al paradigma tradicional, sino que estamos ante un cambio que es preciso observar y no precipitar. Hay sin duda una apertura a la trascendencia y una necesidad del cultivo de la espiritualidad, fruto de una sensación de vacío del sentido de la vida y de carencia de valores. Importante es que la familia (75%) sigue siendo el valor fundamental porque es el refugio emocional y económico ante la falta de trabajo y vivienda, al que le sigue la amistad.

Este informe analítico que acaba de ver la luz, debe ser un instrumento valioso para abordar la evangelización de esta “Generación Z” que se abre a una civilización nueva por lo digital y la IA. La dificultad mayor la veo yo en la falta de educadores en una Iglesia y necesitada de vocaciones para dar un nuevo empujón a su renovación, especialmente en su forma de comunicación, lenguaje litúrgico y celebraciones. ¡Qué la visita pastoral del nuevo papa León XIV en el próximo mes de junio nos haga “alzar la mirada” y sea para España una bendición!