Opinión
La Europea, un impulso para Gijón
El desembarco de la Universidad Europea en Gijón supone una gran noticia para la ciudad, no solo por la inversión millonaria prevista, sino porque el objetivo del centro educativo es alcanzar los 2.000 alumnos gracias a sus titulaciones del ámbito sanitario: cuatro grados en 2027 (Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia) y otros tres ( Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia) para el curso siguiente. La llegada de jóvenes siempre debe ser bienvenida en una ciudad –y una región– demasiado envejecida que ahora está intentado despuntar de nuevo como lugar de oportunidades. El atractivo de Gijón y el Parque Científico y Tecnológico fue lo que terminó de convencer a los responsables de la institución académica gracias a una visión global del entorno desde la torre de la Universidad Laboral, donde la Alcaldesa, Carmen Moriyón, llevó a la comitiva para lograr que el proyecto fuese una realidad.
El entorno entre las parroquias de Cabueñes y Somió, con esta futura incorporación de la Universidad Europea en el entorno de la avenida de la Pecuaria, está previsto que pase a recibir a alrededor de 25.000 personas al día, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA esta semana, lo que reforzará a la Milla del Conocimiento como uno de los puntos con mayor afluencia de toda la región. El Parque Científico y Tecnológico, la Universidad Laboral, la Escuela Politécnica de Ingeniería y Marina Civil, el Jardín Botánico, el tanatorio y el Hospital de Cabueñes que, además, está a la espera de comenzar la ansiada ampliación del complejo, son los polos de atracción al este de la ciudad y un notable motor económico. Ahora, el centro educativo da un nuevo impulso a Gijón.
Pero recibir a ese número de personas de lunes a viernes debe implicar una revisión de la logística del entorno, tanto a nivel de plazas de aparcamiento como el refuerzo del transporte público. Incluso estudiar otras opciones de movilidad en el propio entorno de la Milla. Sin olvidar la necesidad de vivienda para los más de dos mil nuevos estudiantes que apostarán por Gijón para su futuro académico. La ciudad debe estar preparada para recibirles.
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