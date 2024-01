Estuvo a punto de desaparecer, pero sus grandes valores nutricionales han permitido en los últimos años a los agricultores asturianos recuperar la escanda. Un trabajo en el que han contado con la colaboración del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida), que el pasado año presentó tres nuevas variedades, "roxa", "azul"’ y "blanquina". “Es necesario que alguien multiplique estas semillas y probarlas en distintos entornos para hacer un seguimiento y ver cómo funcionan”, explicó entonces la directora del centro, Mamen Oliván. Ese fue, precisamente, el objetivo del taller realizado en Grado, de la mano de José Vega, de la Asociación Asturiana de Productores de Escanda.

Una decena de personas participaron en la práctica, que se llevó a cabo en las fincas que Vega tiene en el entorno del Museo Etnográfico de La Cardosa. El productor les enseñó varios terrenos y les habló de la diferencia de plantar en una u otra fecha. La escanda, explicó, requiere un trabajo constante. “No es solo sembrarla. Hay que pesarla, limpiarla, seleccionarla... Al estar en ecológico es necesario estar muy pendiente de las fincas. Todos los meses hay que recorrerlas porque puede venir una planta invasora y acabarte con la producción. No es lo mismo perder toda la finca que cien metros”, indicó.

Por suerte, señaló, “de momento no se conoce ninguna enfermedad que la afecte, puede pasar un jabalí por en medio y darle un bocado, pero ella misma se defiende por la aresta que tiene en las espigas". "Es muy mala y el animal como no puede tragarla la echa fuera otra vez. O que te venga un ciervo y se te encame en ella, pero no es normal”, dijo.

Respecto a los ciclos del cereal, existen dos. El primero entre noviembre y diciembre, el segundo en agosto. “Cuando siembras a mediados de noviembre o principios de diciembre tarda un mes en empezar a nacer. Este año en esas fechas no pudimos hacerlo, se retrasó unos quince días, por lo que sembramos a principios de enero y tuvimos la buena suerte que vino buen tiempo y salió muy rápido”, destacó Vega. Y es que “el tiempo es el único privilegio que tenemos para la escanda”.

Actualmente, la Asociación Asturiana de Productores de Escanda cuenta con cincuenta socios, entre los que aglutinan entre 70 y 85 hectáreas. “Como hay que dejar terreno a rotación de cultivo, la cifra puede variar de un año a otro”, señaló Vega. Lo importante es conseguir una buena producción. En un buen año una hectárea en ecológico puede llegar a producir entre 1800-2000 kilos de erga (cascarilla de la escanda aún con el grano).

La entidad pondrá en marcha, en colaboración con el Serida y el Ayuntamiento de Grado, un programa de todo el ciclo de la escanda, con el fin de dar a conocer el cereal a toda la población asturiana. “Habrá gente joven que nunca la vio. Por eso todo lo que sé quiero trasmitirlo. Estoy dispuesto a venir un día, dos o los que haga falta”, afirmó el productor. En ese sentido, Vega recordó como “en un certamen de la escanda de Grado llegó un niño con 8 o 10 años. Yo tenía tres cestinos con erga, grano y harina y me preguntó 'dónde se podían comprar esas pipas'. Le expliqué que era grano de escanda y un poco todo e proceso. Estaba interesado al cien por cien, y eso es lo más bonito que hay”, concluye.