Juan José Fernández heredó a finales de los años 80 de sus abuelos maternos un hórreo en la aldea La Vega de Villahizoy, parroquia de Restiello, en Grado. Y nunca imaginó que la alegría inicial que tuvo en su día por haberle tocado ese hórreo en la partición de la herencia familiar tornaría en un gran disgusto y en su desesperación actual. Porque ahora Juanjo Fernández, ingeniero técnico y residente en Castrillón, está a punto de quedarse sin el mismo. Más bien sin la reconstrucción del original, de principios del siglo XX. Este se cayó en 2020 y su dueño decidió hacer uno nuevo en 2021 por su cuenta, siendo consciente –admite– de que ello contravenía toda la normativa al respecto, que es variada y abundante, y que carecía de permisos para ello.

"Le di vueltas un tiempo, era sabedor de que no podía reconstruirlo, pero no quería que se perdiera el hórreo ni quedarme sin el terreno; me hacía ilusión mantener el legado de mi abuelo y mi madre, dejárselo a las nuevas generaciones. Así que le eché valor y me puse a ello", explica Juanjo Fernández a LA NUEVA ESPAÑA. "Asumo que lo hice mal, pero si no actúo, me quedo sin nada. Estoy dispuesto a reformar lo que haga falta, a legalizar las obras, pero no lo admiten. Solo es posible la demolición".

Y eso tendrá que hacer, si no obra un milagro, en los próximos meses, una vez presentado el proyecto de derribo del hórreo a mediados del próximo febrero como muy tarde en el Ayuntamiento de Grado. "Me cuesta entenderlo, es vergonzoso, siento una impotencia horrible porque siempre actué de buena fe. Los vecinos están contentos por la recuperación de un hórreo, mi idea era comprar algo de ganado y disfrutar de la vida en el pueblo, nada malo, todo lo contrario. Estoy dispuesto a pagar una multa, a reformar lo necesario, pero no vale nada", insiste desesperado.

Su calvario empezó en la primavera de 2022, cuando recibió la notificación municipal de que tenía que parar las obras y demoler lo hasta entonces hecho. El informe es claro y contundente: se ha retirado un hórreo que constaba con protección integral y se ha sustituido por otro que incumple varios requisitos como emplear una teja inadecuada, usar barnizado brillante, colocar una escalera para acceder a la planta de arriba, haber cerrado la de abajo e instalar una cocina calefactora de leña...

El hórreo de José "El Mengo", el abuelo de Fernández, se había caído en plena pandemia pese a que su dueño había hecho algunos arreglos anteriormente, no ya sin ciertos impedimentos y problemas administrativos. En 1991 le denegaron el arreglo del tejado: "Traté a través de la Consejería de Cultura y del Ayuntamiento de hacer uno nuevo de madera, pero tiempo después me contestaron que no podía alterar el aspecto". Dos años después, sin acceder a las ayudas regionales para reparar hórreos –que están protegidos por Patrimonio Cultural– decidió, según su proyecto, "cambiar los aguilones y cubrirlos con tableros de aglomerado ignífugo, sobre rastreles de pino". En 2010 la construcción se incorporó al Catálogo Urbanístico de Grado y para esa fecha el tejado ya se había estropeado de nuevo, tal y como figura en las fotos de la ficha. Pasó el tiempo, el deterioro avanzó y el hórreo se vino abajo. "Fue uno de los días más triste de mi vida cuando un vecino me llamó para darme la noticia", explica. Tomada la decisión de reconstruirlo, contrató a una empresa especializada de Tamón (Carreño). "Puse todo el cariño y cuidado, a mi entender estaba bien, dejé los pegollos al descubierto. Tampoco he perjudicado a nadie, ni quitado vistas, ni invadido terreno a alguien...", relata. Son en torno a 60.000 euros los que ha invertido. "Todo para nada", lamenta.

Tras el primer aviso municipal de parar las obras y demoler lo realizado, Fernández recurrió y solicitó licencia de legalización. Se le ha rechazado con un contundente informe. Con su abogado acudió también a una reunión con los responsables de la Dirección General de Patrimonio y contó su caso a Amigos del Hórreo. "Nada ha servido y está agotada toda la vía administrativa", asume. Con todo, de su lado ha tenido a sus vecinos, que el pasado septiembre llegaron a enviar un escrito al Ayuntamiento de Grado para mostrar su apoyo y satisfacción con la reconstrucción del hórreo en La Vega de Villahizoy, donde están "cansados" de ver cómo se han perdido otros sin que nadie lo evitase.

Juanjo Fernández dice no entender cómo no hay fórmulas para legalizar su hórreo, "cuando en muchos sitios puedes ver verdaderas aberraciones y ahí siguen". Insiste en su disposición a pagar la multa, a adaptarse a los requisitos arquitectónicos que se exigen en la ley. Todo lo que haga falta para no tener de demoler la edificación que con tanto cariño ha recuperado en la aldea de sus antepasados. "Cuesta creer que la Administración defienda la recuperación de los pueblos y que vuelva la gente a ellos, pero que luego pasen estas cosas", concluye. Esperanzado todavía de poder evitar lo peor, quiere que su caso se conozca: "Es tan absurdo...".