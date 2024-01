Doce del mediodía. El mercado dominical de Grado hierve. El buen tiempo acompaña y está a rebosar de gente que sube hacia Cimadevilla o baja hacia Manuel Pedregal a través de la plaza General Ponte, el punto que acoge a los vendedores de productos agroalimentarios. Aquí es donde están Diego Dávila y Celia Vallina, sierenses de Argüelles, con un puesto de fabas y otras legumbres, uno de los más famosos de esta cita por la calidad de lo que ofrece y por su larga trayectoria. Quienes fueron sus responsables durante cuatro décadas, María Jesús Ceñal y José Luis Fernández, se han jubilado y Dávila y Vallina acaban de coger el relevo. No paran en toda la mañana por la mucha afluencia de público que llega para comprar. En uno de los pocos minutos que hay entre cliente y cliente, lo primero que hacen es aprovechar para dar las gracias a sus antecesores en el puesto. "Queríamos expresar el agradecimiento a María Jesús y a José Luis por confiar en nosotros y brindarnos esta oportunidad", señala él.

Fue a principios de enero cuando empezaron en el mercado moscón. Son productores de fabas en el marco de la Indicación Geográfica Protegida "Faba Asturiana" y durante años suministraron a los antiguos propietarios con sus cosechas, que se comercializan envasadas al vacío con la marca La Barreda. También están disponibles con este formato en Grado, aunque en la cita moscona se demanda más a granel. "Con María Jesús y José Luis teníamos relación comercial de hace varios años, que les vendíamos nosotros a ellos y por eso lo de coger el puesto, estamos muy agradecidos", indica Diego Dávila mientras sigue despachando. Comenta que, por tanto, lo que se pone a la venta es exactamente el mismo producto de antes. Tienen fabas, lo que más se pide, y diferentes legumbres. Algunas de las que más salen en esta mañana de domingo en Grado son también las verdinas. En Argüelles (Siero) siembran sobre diez hectáreas de terreno. La cosecha luego depende de muchos factores y este año, por el tiempo, no ha sido excesivamente buena, dice. Pero de cada hectárea pueden salir entre 1.600 y 1.700 kilos de fabas según un cálculo "sobre la marcha". En los mercados de Grado se vende bien y este puesto siempre ha sido un referente en el que no faltan compradores. Pero la cantidad de kilos que pueden llevarse los clientes de cada cita, explica Diego Dávila, depende del día, así que no puede hablarse de una media. Han contado desde el primer día con el apoyo de los anteriores propietarios, que les presentaron a la gente, a los clientes. Así que también los han "heredado". María Jesús Ceñal y José Luis Fernández ya no están en el puesto, pero este domingo se les ve cerca, tomando un café en una de las terrazas de hostelería próximas, llenas también ayer de gente para disfrutar del vermú que forma parte de la tradición moscona de recorrer el mercado y luego pararse en alguno de los bares o cafeterías, especializados en atender la gran demanda que se registra los domingos. Que el mercado de Grado goza de buena salud y de gran vitalidad quedó un día más ayer de manifiesto por la cantidad de público y los muchos puestos presentes en la cita. Y también que hay relevo para los vendedores locales y la continuidad de una cita comercial que suma siglos de historia y es una de las señas de identidad más relevantes para los moscones. El testigo en el puesto de legumbres que tenía a los vendedores más veteranos se ha pasado ahora, pero en la plaza se ven otros ejemplos, como el de las familias de queseros del concejo, cuyos negocios han pasado a manos de segundas generaciones. En Grado hay tres productores en la Denominación de Origen del Afuega’l pitu: Temia, Ca Sancho y La Borbolla. Estos dos últimos tienen presencia en la plaza moscona. Y en ambos casos son los hijos de los fundadores los que están al frente de la producción y también de la venta en mercados. Ayer domingo las hermanas Isabel y Ana García, de La Borbolla, atendían en su puesto del mercado, donde venden las cuatro variedades de afuega’l pitu (atroncáu blancu, atroncáu roxu, trapu blancu y trapu roxu), además de la tradicional barreña, otra de las exquisiteces que pueden comprarse en la cita de moscona. Ellas decidieron apostar por el negocio que había sido de su madre, Mari Luz, cuando esta se jubiló, y llevan ya varios años como responsables de la empresa. La segunda generación está también al frente de Ca Sancho, en Ambás, y del puesto que tienen en el mercado moscón. Marta Fernández y su pareja, Xel Díaz, son fijos en Grado. Ella relevó a su madre, Filomena Martínez, fundadora, en el momento de su jubilación, hace unos años.