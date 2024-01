Chelo Bernardo lleva al frente de la Asociación Muyeres por Grao desde el 2003. Tiene absoluta fe en el valor del asociacionismo. Preocupada por el relevo generacional en el colectivo, sigue organizando, con sus compañeras, distintos talleres a la espera de empezar a ensayar una nueva obra de teatro.

-Lleva veinte años al frente de la asociación, pero estuvo presente desde su nacimiento…

-Sí, yo venía de Avilés, y Grado la verdad que era otra cosa. Yo era asegurada de Sagrario, médica de familia, una mujer muy inteligente, mucho, con muchas pretensiones. Y pensamos, ¿por qué no formamos una asociación de mujeres que aquí no hay? Sobre todo en el mundo rural, para abrirles el entorno, que conozcan otra cosa y hagan vida social. En 1997 se formó la asociación y empezamos a hacer cosas.

-¿Costó convencer a la gente?

-¡Para nada! Aunque, de aquellas primeras, ya faltan muchas. De hecho, en casi todas las asociaciones que hay la gente es de mi edad, que cumplo ahora 69. Pero mientras el cuerpo aguante, allá vamos. Las generaciones que vienen no son tan asociativas. Y una sociedad no puede marchar bien si vivimos mirándonos el ombligo. Igual yo estoy desfasada, pero es lo que creo.

-¿Le preocupa el relevo generacional?

-Mucho, me da mucha pena. Pensar que no va a haber esto que nosotras estamos haciendo. Que igual viene alguien que lo hace mejor, pero si no hay relevo… ¿A quién dejamos este Belén que tenemos, con tanto dinero que hay aquí metido y con esos niños esperando para verlo cada año? Este último año se recaudaron 684 euros que destinamos a colectivos del Parkinson.

-¿Cómo se organizan en la asociación?

-Fijas, somos unas diez mujeres. Aunque luego, en las actividades, participa más gente, claro. También hombres. Cuando me puse al frente de la asociación eliminé la cuota. Hacemos talleres, la que quiera que se apunte y participe. No tenemos subvenciones porque nunca las pedimos. No queremos estar supeditadas a nadie por una subvención. Hacemos lo que nos da la gana cuando nos da la gana. Así es como lo hacemos, por y para Grado.

-También recuperando tradiciones...

-La primera tradición que recuperamos fue la de las comadres. Aquí no sabían lo que eran. Organizamos una cena en 1997 y llenamos el Palper con 350 mujeres. Quedaron los pueblos y Grado vacíos. Recuperamos también el engalanamiento de las fuentes por San Juan. Yo iba siempre con mi madre y eso es precioso. Hacemos un grupo todos los años y adornamos las fuentes. También tenemos el taller de pandereta y baile tradicional, hace ya cuatro años, con un grupo de hombres y mujeres. Participamos donde nos llamen. Nos invitan a unas tortillas y una empanada y para allá vamos a bailar y cantar. Y va la madre, el padre… Y todos. Es una maravilla.

-¿En qué actividades trabajan ahora?

-Hacemos frixuelos todos los años, para autogestionarnos, junto a la venta de lotería. Esos frixuelos de escanda los hacemos también, todos los años, de forma altruista, en el centro de mayores de Grado y en el centro de día. En cuanto al teatro, paramos en la pandemia pero ya están escribiéndonos otra obra. Algunas las escribimos nosotras pero, lo dicho, la gente se va haciendo muy mayor dentro de la asociación y hay cosas que cuestan. Por ejemplo, hacemos las carrozas de la cabalgata de Reyes todos los años. Un mes madrugando, al frío, para que haya una cabalgata en condiciones. Y cuando te ves solo, con tanto trabajo, a veces te desesperas.

-En tantas horas de trabajo, la asociación llega a ser como una segunda familia, un apoyo importante…

- Por eso estamos ahí, porque es sano, necesario y maravilloso. Es una vida aparte de la tuya, es otra historia. Salir el día de la cabalgata y ver a los niños con aquella cara de ilusión y a los padres darte las gracias. Eso compensa. Yo trabajé siempre, soy jubilada de Correos y trabajé por las noches. Necesitaba esa parcela, de la asociación, para hacer cosas, para realizarte… Me siento muy a gusto.