Con el recuerdo fresco de “aquellos domingos en que unas quinientas personas se juntaban a ver el hockey” en la década de los ochenta del siglo XX, José Antonio Fernández, "Pipo" solo tiene buenas palabras para este deporte. Una disciplina “muy noble” que practican actualmente, dentro del Club Patín Areces Pavitek de Grado, unos ochenta deportistas.“En Grado, una gran mayoría de los chavales, y hasta de cuarenta o cincuenta años, saben patinar. Otra cosa es llegar más arriba y jugar a nivel nacional. Pero antes no era como ahora, no había tanta oferta. Era fútbol, hockey y piragüismo lo que teníamos”, explica Fernández, presidente del club.

A punto de cumplir seis décadas de historia, el Areces cuenta con jugadores desde los tres hasta los treinta años. “Con los pequeños es con los que más disfrutas. Sueltas la pelota y van todos a por ella”, reconoce Fernández. En total, el club cuenta con seis categorías: Prebenjamín, Benjamín, Junior, Ok Bronce, Senior y Juvenil. En todas ellas es subcampeón de España. “También ganamos la primera Copa Príncipe que se organizó en Oviedo, hoy copa Princesa”, destaca Fernández, con orgullo.

Aunque se dice no muy hábil sobre los patines, transmite la pasión por el hockey como sabe hacerlo quién lleva más de dos décadas al frente del club. “Mi hijo probó otros deportes como kárate y no le gustaba del todo… Empezó con cinco años en hockey, Claudio (Menéndez de la Riera) era entonces el presidente. Y él me ayudó cuando yo cogí las riendas en el 2003”, explica Fernández, vinculado a la entidad desde 1998.

Sobre las claves del hockey lo tiene claro: “Es muy importante empezar cuanto antes con el patín. Esto no es como el fútbol, que puedes empezar a los doce o trece. No corres con tus pies o metes con el pie, tardas tiempo en adaptarte. Hay que tener base de patín”, asegura. Actualmente, Rubén Sánchez entrena a los porteros, Sergio Sánchez a categoría senior y bronce nacional, Aitor Fernández a juvenil y junior y Rosa Fernández a los más pequeños. Todo un equipo para formar en estrategia y valores. "Aquí nunca jamás hubo problema”, subraya Fernández.

“En hockey sobre patines, se nos permite ser mixtos, hasta la categoría juvenil, hasta los dieciséis años. Antes no había equipos femeninos. En 1998 cuando entré aún no existía la sección para mujeres. En su lugar había patinaje artístico en el Areces. Luego una de nuestras alumnas creó su propio equipo de artístico”, añade.

Orgulloso de las instalaciones y apuesta deportiva de Grado - la villa a la que llegó hace más de tres décadas desde su Candamo natal-, Fernández sostiene que “lo más seguro es que Junior y Juvenil se clasifiquen para el campeonato de España” este año.