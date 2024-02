Más de medio siglo lleva el Grupo Montañero Moscón difundiendo los valores del cuidado y disfrute de la naturaleza, la salud y el compañerismo en Grado y alrededores. Socios y aficionados caminan cada jueves, sumando kilómetros, tantos que llegan ya en distancia a la misma que separa la localidad de Bruselas. Un reto que se ha marcado el nutrido grupo “senior” de las rutas saludables, organizadas por el Ayuntamiento. Álvaro Peláez, responsable del colectivo, repasa en esta entrevista la actividad de la entidad.

-¿Cómo comienza el grupo el 2024? ¿Nuevos picos a la vista?

-Seguimos con las salidas quincenales. Esa es la función del grupo, principalmente. Y ahora, desde hace unos cuatro años, también colaboramos con el Ayuntamiento en las rutas saludables. Todos los jueves gente ya senior hacemos rutas por Grado y alrededores. Y al ser Grado este año Villa Europea del Deporte nos propusimos el reto de hacer kilómetros hasta llegar a Bruselas. Pero tendremos que alargarlo, porque estamos muy cerca ya.

-Grado va a buen ritmo entonces…

-Todas las semanas somos entre 35 y 40 personas caminando. Esta iniciativa funciona muy bien, la verdad. Solemos caminar entre ocho y diez kilómetros. Así que cada jueves sumamos entre todos unos 200 o 300 kilómetros. Bruselas está a 1.500, así que llegaremos enseguida. Con el Ayuntamiento, además, estamos colaborando en la Marcha Nórdica.

-¿Son actividades accesibles para cualquier que quiera escaparse a la montaña?

- Nuestro interés es echar a la gente al monte. Nosotros buscamos que la gente lo pase bien, no que se queme. De hecho, las rutas que organizamos nosotros quincenalmente tienen varias alternativas. Una, para los que tienen más energía, con picos. Y otra, que evita los picos, para los que no quieren sufrir. En los sábados alternos, los de salida no oficial ,también sale un grupo bastante grande, los que están más fuertes, y no hay itinerario alterno. En cuanto a las rutas saludables, las hacemos cada jueves. Solo descansamos el mes de agosto y, en diciembre, depende de cómo caiga Nochebuena. De los 52 jueves que tiene el año, podemos fallar, como mucho, seis. Son rutas mucho más sencillas, muy llevaderas y todas por aquí por Grado.

-¿Qué ofrece la montaña?

-Lo primero que tienes que tener en cuenta es que, durante un día, vas a estar muchas horas con personas. Son gente que viven en el mismo pueblo, te cruzas con ellas, pero ese día en el monte, vas caminando, despacio, en rutas de cinco o seis horas, y te relacionas de otra forma. El paisaje es un espectáculo, pasas un día entretenido… Porque normalmente salimos a las ocho de la mañana y volvemos a las siete u ocho de la tarde, pero sobre todo destaco el compañerismo. Hay gente que se conocían del pueblo, empezaron a salir con rutas saludables y ahora veo que al terminar de caminar van a tomar un café. Se formaron grupos en las rutas saludables.

-Además de a los vecinos, también se conoce el entorno...

-Doy fe. Nosotros salíamos de monte, íbamos a Picos de Europa, a los Oscos… Pero hay pueblos del concejo que conocí gracias a las rutas saludables. No tenía ni idea, no solo del nombre sino de cómo se llegaba.

-¿Es difícil llegar a los más jóvenes?

-En el grupo andamos por unos trescientos socios, y somos todos de mediana edad. El problema es que no hay gente joven. El pasado año hicimos actividad con el César Rodríguez. En horas lectivas la gente del grupo fue con ellos a Somiedo. Nosotros estamos a disposición de los centros de enseñanza, a ver si se animan los jóvenes.

-Sin relevo generacional, ¿cuesta mantener algunas actividades?

-Sí, por ejemplo estamos arreglando la cabaña, el refugio que tenemos en el concejo de Yernes y Tameza, en la Braña de Senra. Ya tiene muchos años y hay que arreglarla. Antes lo hacíamos nosotros, retejar, pintar, cambiar puertas… Pero tenemos un problema generacional en el grupo, no hay nadie detrás. Nosotros nos vamos haciendo mayores y perdiendo fuerza, así que ahora contratamos las obras de mantenimiento de la cabaña. Que está muy bien, con baños, cocina de gas, chimenea…

-¿Qué iniciativas ocuparán al grupo esta temporada?

-Este año tendremos también una semana de montaña, que será la edición número 32. Hacemos una exposición con fotógrafos de Grado en torno al tema de la montaña y la naturaleza. La hacemos la segunda quincena de noviembre, y la semana de montaña es siempre la última de noviembre. Además, dentro de poco haremos un trozo del Camino de Santiago desde Grado a Cornellana. Y en junio volveremos a hacer la Costa Naviega. El pasado año fuimos más de cien personas, y repetiremos porque trabajan muy bien allí. Por otra parte, tenemos la Marcha Nórdica. Algo nuevo, empezó a finales del pasado año, que reúne a la gente los miércoles por la tarde en la zona del polideportivo para ir cogiendo técnica, porque esto la requiere.