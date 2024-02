Los comienzos fueron duros, pero el Pilier Rugby Club de Grado está plenamente asentado y a punto de soplar las velas de su 35.º cumpleaños. Así lo afirma su presidente, José Luis Lorenzo Bobes, sin perder jamás de vista los valores que deben acompañar siempre a la entidad moscona del balón ovalado. "No concibo un deporte donde los prácticamente no se lo pasen bien", asegura. Actualmente, el Pilier cuenta con 28 licencias y, desde hace un par de años, suma categorías inferiores para cuidar con mimo la cantera. "Participan muchos niños del concejo vecino de Santullano, por lo que abrimos allí una escuela a la que van unos nueve deportistas como actividad extraescolar", celebra Bobes, como es conocido por todos.

De las concentraciones que organiza la Federación Asturiana a los Juegos Escolares del Principado, las categorías inferiores del club moscón participan periódicamente en encuentros con otros deportistas de diferentes clubes. "No solo aprenden a jugar al rugby, sino a tratar con otros niños. Es importante formar buenas personas y coger valores importantes en la vida. Cuando me preguntan cómo quedamos, siempre digo que empatamos. Hoy en día se profesionaliza todo demasiado, con mucho dinero, y se pierde un poco la esencia", asegura el presidente de la entidad.

De la esencia tan especial del rugby es algo de lo que puede presumir el Pilier. El club nació a finales de 1989 y con su popular torneo anual, el "Seven Villa de Grao", logra reunir en territorio moscón a más de un millar de deportistas de toda España. Este año, por capacidad logística, el club adelanta que el número máximo de equipos a participar será de 72,con paridad en cuanto a las categorías femenina y masculina.

"El club se ha ido consolidando económicamente. Los presupuestos van aumentando y el torneo Seven es la fuente de ingresos más fuerte que tenemos. Ahora hay una pequeña subvención por categorías inferiores, pero no por senior. Una seña de identidad del club es dar todas las facilidades a los deportistas. Que los jugadores paguen lo mínimo. Ayudarles a abonarles la ficha, que es alta, y darles la ropa y las equipaciones", subraya Bobes, para finalizar con una de sus máximas: "Sin jugadores, no hay club".

De los primeros en practicar rugby en Grado, el presidente recuerda los inicios. "Tardamos años en salir adelante. Pasó mucha gente por aquí, no había campo, no había nada. Yo ahora estoy recogiendo los inicios de todos. El torneo nos dio a conocer y nos ayudó mucho", explica Bobes, que lleva doce años al frente del club. De este deporte se enamoró a los diecisiete. "En 1989 solo sabíamos jugar al rugby Benjamín López, que fue el fundador del club, y yo. El resto lo que sabía era que el balón no era redondo", rememora entre risas.

Orgulloso de que una villa pequeña como Grado mantenga un club de rugby, Bobes no reniega de la humildad del Pilier. Más bien todo lo contrario. "En Senior hay dos entrenadores y no tienen sueldo. Somos amateurs, un club modesto, pero de los pocos en los que todavía se respira Rugby. Nos lo dice hasta gente de fuera", sostiene, con orgullo, su máximo responsable.

De lo que también puede presumir el Pilier es de tener un buen número de jugadoras. “Hay niñas en sub-6, en sub-10, cuatro en sub-14… una de ellas quiere sacarse el título de entrenadora. En el rugby valen todos. No se deja a nadie atrás y nadie critica a nadie por ser más lento, todos somos válidos. Cada puesto es distinto. Uno necesita gente más grande o pesada, y otra gente más ágil. Yo creo que las familias ven eso cuando traen a sus hijos. En el club todos se llevan genial, los mayores cuidan de los más pequeños. No pasa como en otros deportes que a los siete años ya quieren que sean figuras. Yo creo que los padres ven esa unión", asegura Bobes.