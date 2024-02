El pintor Jaime Arango tiene más de 150 obras dedicadas a reflejar rincones, escenas o conjuntos de edificios singulares de distintos municipios de Asturias. Algunas de ellas muestran momentos o espacios perfectamente identificables y otros representan lugares menos conocidos. Los elige al azar, cuando ve algo que le gusta en una calle o en una plaza, explica. Ahora, una parte de estos trabajos puede verse en la Casa de Cultura de Grado, donde se exhibe una selección de su colección en una exposición titulada "Mis pueblos".

Candamín de origen y afincado actualmente en Pravia, realizó "en los dos o tres últimos años" las obras que ha llevado a Grado. De la capital moscona hay cuatro escenas: dos de ellas corresponden al mercado moscón visto desde distintas perspectivas, una más a la zona del restaurante Pepe El Bueno y del edificio de la antigua Pescadería, en la calle Eduardo Sierra, y una cuarta que integran los dos edificios de la plaza General Ponte que abren paso hacia el Ayuntamiento.

Son varias también las que recogen rincones o edificios emblemáticos de Pravia, como la obra que muestra la Colegiata y su entorno o una vista de Somao con sus casas indianas. Del concejo praviano tiene muchas, explica, y es en el municipio en el que reside donde más veces ha expuesto. Pero pintar ha pintado de todos los territorios, de occidente a oriente pasando por el centro. Y en parajes de interior y de costa, como se puede ver en la exposición de Grado, donde destacan trabajos como el referido al Monasterio de Cornellana o a los paisajes marineros de Luarca, por citar solo dos ejemplos.

"Si voy en bici y veo una cosa guapa, lo hago. También algunas cosas que veo cuando voy de vacaciones fuera, pero sobre todo hago pueblos de Asturias. Lo que me gusta es pintar lo de aquí", señala Jaime Arango, presente en la Casa de Cultura este pasado lunes por la tarde, cuando tuvo la oportunidad de charlar con algunos de los visitantes a la muestra.

Siempre le gustó dibujar y pintar y es autodidacta, "nunca fui a clase, aprendí viendo y leyendo mucho", explica. La afición viene ya de hace muchos años, aunque ha sido más recientemente, desde su jubilación, cuando ha podido dedicarse a ello, a disfrutar de ver, pintar, enmarcar y exponer su obra compartiendo así, a través de la pintura, un viaje por la belleza de las distintas zonas de Asturias.

"Me ha gustado siempre pero es ahora cuando tengo tiempo", explica. "Me lancé a ello y pinto casi de todo, pero me gustan mucho las casas y la gente en las calles. Esas escenas son las que me atraen, aunque a veces paro, sobre todo con las casas,porque me digo a mí mismo que ya está bien de casas", dice.

"La idea de esta muestra es tratar de fomentar el arte como entretenimiento de personas que han dejado sus ocupaciones por edad y demostrar que hay otras formas muy gratificantes de ocupar el tiempo", dice la promoción de la muestra, que puede visitarse en el magnífico Patio de la Casa de Cultura de Grado hasta el 15 de febrero con un amplio horario, de 10.00 a 20.45 horas de lunes a viernes, y de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas los sábados y domingos.

En la Casa de Cultura está también abierta hasta el 28 de febrero otra muestra titulada "Racionales e ¿irracionales? Retratos con animales, 1865-1977".