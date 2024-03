"Defendemos que los vecinos puedan construir casas en sus fincas de zonas rurales"

Patricia Álvarez Díaz, portavoz municipal del Partido Popular de Grado se define como "moscona de raíces somedanas y alleranas, abogada de vocación, como su abuelo Higinio Díaz", dice. También se muestra "muy orgullosa" de su abuelo Santiago Álvarez, "que junto con otros emprendedores de su época, siguen siendo un ejemplo e inspiración". De ellos dice haber aprendido "a trabajar duro y a no rendirse jamás”. Una lucha constante en la que incluye su labor para lograr mejoras para el concejo.

-¿Qué le llevó a dar el paso para ser candidata a las últimas elecciones municipales?

-Siempre he tenido vocación de servicio, primero en las asociaciones juveniles y luego en la política, porque creo que hay que comprometerse y “mojarse” para defender el bien común y yo quiero que mi pueblo prospere. En Grado muchos tenemos la sensación de que nos estamos quedando atrás, pues cada vez cierran más negocios, el polígono de la Cardosa sigue sin despegar y se percibe un estancamiento económico y social. Este panorama es el resultado de las políticas de IU, pero los populares creemos que esta situación se puede revertir con otro modelo de gestión que ponga en valor el potencial y todos los activos de nuestro concejo. En las pasadas elecciones municipales subimos de 2 a 4 concejales y arrebatamos un concejal a IU, porque al igual que en Asturias, el cambio ya es imparable por el hartazgo de las falsas políticas de izquierdas que siguen arruinando nuestra tierra. El Partido Popular cada día está más fuerte y nuestro presidente Álvaro Queipo será el próximo presidente del Principado, poniendo fin al nefasto ciclo del socialismo y de sus socios y liderando la transformación que tanto necesitamos en toda la región.

-¿Qué medidas para el concejo destaca de las que llevaban en su programa electoral?

-Desde el Partido Popular insistimos en dos medidas esenciales para desbloquear la parálisis que sufre nuestro concejo, la primera es la necesidad de un nuevo plan urbanístico que ponga fin a los despropósitos del “Plan Sierra”, que ha causado graves perjuicios, siendo el más reciente el del “Caso Trastevere”. IU lleva muchos años anunciando una revisión del Plan General que nunca llega y, lo último es que la licitación del contrato para la revisión del plan quedó desierta al no presentar ofertas ninguna empresa, sobre lo cual exigiremos explicaciones al equipo de gobierno. La segunda medida que los populares defendemos es una bajada real de impuestos municipales. El IBI en Grado sigue siendo uno de los más elevados de toda Asturias porque IU no tiene la voluntad política de acometer una rebaja sustancial que alivie a las familias y las pequeñas empresas. En cuanto a la plusvalía, hemos logrado avances, pues conseguimos que IU asumiera nuestra propuesta y se aprobase en el Pleno una bonificación del 90% de la cuota íntegra en transmisiones por causa de muerte a favor de descendientes en relación a la vivienda habitual y de un 75% en relación a los terrenos sobre los que se desarrollen actividades económicas bajo determinados requisitos, y seguiremos trabajando para conseguir ampliar las bonificaciones.

-¿Qué elementos debe tener ese nuevo Plan General a su juicio?

-Grado precisa un nuevo Plan General que tenga en cuenta las necesidades actuales, empezando por facilitar que los particulares puedan aprovechar sus parcelas, ya que son numerosísimas las peticiones de modificaciones puntuales solicitando el cambio en la calificación de suelo no urbanizable para que tengan la consideración de Núcleo Rural. IU deniega todas estas peticiones que, sin embargo, en el Partido Popular sí apoyamos porque defendemos que los vecinos puedan construir casas en sus fincas de zonas rurales. Es necesario un nuevo plan que también fomente la implantación de empresas, sin la inseguridad jurídica y las trabas que actualmente existen y que, además, reduzca las macro unidades de actuación que han bloqueado el desarrollo urbanístico y generado zonas ruinosas en el casco urbano de la Villa.

-Valore los presupuestos municipales. Ustedes no los apoyaron.

-IU aprobó en solitario el presupuesto municipal de 2024 siendo muy criticados porque es inadmisible que en un presupuesto de 9,2 millones de euros sólo hayan destinado 261.350 euros a inversiones. Además, el gobierno de IU sigue caracterizándose por no apostar por el sector privado y el emprendimiento, por lo que este año tampoco hay ninguna partida para apoyar estas ramas de actividad que son esenciales para generar empleo y desarrollo. En cuanto al polígono de La Cardosa que lleva años estancado, sólo se destinan 9.000 euros, una escasa cifra que contrasta con las recientes declaraciones del alcalde, afirmando que “es imprescindible dar impulso al polígono de la Cardosa”. De las cuentas de 2024 destacan la partida de personal que sigue siendo de las más elevadas y el aumento del gasto en las retribuciones del alcalde, de la teniente alcalde y del personal de confianza que ascienden a 145.503 euros. También hay que tener en cuenta el aumento del 71% de la partida de gastos financieros debido a los gastos derivados de los préstamos, siendo el último préstamo solicitado de 1,1 millones de euros. Creo que estos datos hablan por sí solos en cuanto a las prioridades del gobierno de IU para nuestro concejo.

-¿Sigue pensando que hay ayuntamientos de escasa población, como Yernes y Tameza, entre otros, que deberían fusionarse con otros de mayor tamaño como Grado?

-La fusión de ayuntamientos es una cuestión compleja que requiere un análisis de las diferentes realidades municipales según sus necesidades y particularidades. Ha habido procesos de unión en España que se han hecho voluntariamente, de manera responsable y sin imposiciones, por el contrario, también hay voces que consideran que estas fusiones conllevan una pérdida de identidad y de autonomía municipal. De momento creo que no es un debate que esté encima de la mesa.

-¿Qué actuaciones de ejecución regional urge Grado?

-Los populares presentamos enmiendas solicitando el arreglo integral de la AS-311 Grado-Tameza, continuar con la restauración del retablo y pinturas de la Iglesia Santa María de Restiello y la sustitución de la caldera de la calefacción del colegio público Bernardo Gurdiel. Sin embargo, el gobierno de Barbón no ha incluido ninguna partida para estas inversiones en las cuentas regionales. Sobre la carretera AS-311 hay que subrayar que, aunque el Consejero haya dicho que el proyecto para la reparación del tramo San Pedro de los Burros-El Llanón será aprobado en este primer trimestre, lo único cierto es que no hay ninguna partida consignada en el presupuesto, lo cual demuestra que no está entre sus prioridades y por tanto dudamos que la obra se vaya a empezar este año.

-¿Cuál es la situación actual que le consta sobre el centro de salud de Grado?

- El gobierno regional del PSOE sigue sin dar solución a los problemas de los centros de salud, tal como vienen exigiendo nuestros diputados en el Parlamento asturiano. El centro de salud de Grado está saturado porque se necesitan más médicos y recursos para poder atender las necesidades de los pacientes, pero Barbón y la consejera de Salud siguen haciendo caso omiso y continúan sin resolver estas carencias.

-El Ayuntamiento de Grado impulsa la creación de una plataforma de venta online para el comercio local, una "Marketplace" que ayude a modernizar y potenciar al sector. ¿Qué le parece la inciativa?

-Los populares en la pandemia ya habíamos planteado la creación de una plataforma online para los comercios y que pudiera llegar a convertirse en un gran centro comercial digital dedicado a los establecimientos, empresas y productores donde además se promocionase el mercado y nuestro patrimonio cultural y etnográfico con propuestas de ocio para conocer y disfrutar de Grado en todos los sentidos. El gobierno de IU en aquel entonces no lo consideró prioritario, pero ahora, toma nuestra idea y presenta nuestra propuesta como suya propia. Al margen de esta cuestión, considero que si un proyecto es bueno para Grado, y este lo es, trabajaremos conjuntamente con el equipo de gobierno para sacarlo adelante, como ya hemos hecho en otras muchas ocasiones.

-Grado, Villa Europea del Deporte 2024. La capital moscona está de enhorabuena.

-El deporte es uno de los signos de identidad de nuestro concejo, y sin duda, el éxito se debe a los propios deportistas, a los clubes y a todas las personas que colaboran de forma desinteresada para que la familia del deporte en Grado siga creciendo. La distinción de Grado como Villa Europea del Deporte ha sido otorgada por ACES Europe que es una entidad sin ánimo de lucro que no tiene carácter público, pero, de cualquier forma, siempre es positivo y contribuye a dar visibilidad al deporte moscón. A nivel deportivo siempre hay cosas que hacer y mejorar, en ese sentido los populares consideramos esencial apoyar económicamente a todos los clubes deportivos y crear becas para deportistas. También se necesita una pista de atletismo.