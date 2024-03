El Telecable Gijón Hockey Club, flamante campeón del mundo, Moscón de Oro Nacional e Internacional

Por su "contribución a que Asturias sea uno de los epicentros del hockey femenino mundial, así como por su trabajo para que el deporte en general, y en particular el practicado por mujeres, tenga la consideración y el respaldo que se merece". Estos son los méritos principales por los que la Asociación Amigos de Grado ha decidido otorgar su preciado Moscón de Oro Nacional e Internacional al Telecable Gijón Hockey Club, flamante vencedor de la Copa Intercontinental. Un galardón que hace "especial ilusión" a la entidad, aseguró su entrenadora, Natasha Lee, y que concede “todo el pueblo de Grado”, aclaró el alcalde, José Luis Trabanco.

"Hay que destacar la cantidad de personas que intervienen en el equipo. Cuando los logros son de esta entidad no son fruto de la casualidad, sino de mucho trabajo", señaló el presidente de la Asociación Amigos de Grado, Manuel Fernández, que partió una lanza en favor de las familias. "Son ellas, con su sacrificio, quienes animan y consuelan y también forman parte del equipo", enfatizó.

“Los padres y madres y abuelos son los que los llevan a las pistas y pasan allí frío y horas con ellos, para que algún día lleguen a cumplir su sueño. Es importantísimo reconocer ese esfuerzo de los familiares durante tantos años, además de las horas y horas que las jugadoras dedicaron al deporte”, reivindicó, en la misma línea, regidor, José Luis Trabanco.

En un año muy importante para Grado, Villa Europea del Deporte, el Moscón de Oro en la categoría Nacional e Internacional se queda, en parte, en casa. No solo por la arraigada tradición del hockey en Grado sino por la vinculación de varios miembros del equipo con la villa moscona.

De izda a dcha: Natasha Lee, Marta González, Manuel Fernández, José Luis Trabanco, Fernando Sierra y Lorena Cabo / Á. R.

"Grado siempre fue una villa que acogió muy bien todas las iniciativas que tienen que ver con el hockey. Que nos de un premio esta asociación es algo especial. He vivido muchos veranos aquí, disfrutando de la vida enormemente y no pensé que iba a estar en este escenario cuando andaba por los callejones. El deporte no nos deja sólo las copas en la vitrina. Suelen quedar cosas mas importantes, como las amistades. Venir a Grado, para mi siempre es sinónimo de algo agradable", aseguró el director del Telecable, Fernando Sierra.

Recordando también con cariño los reñidos partidos que se disputaban en territorio moscón, Natasha Lee, entrenadora del club, aseguró estar encantada con el reconocimiento. "Esperamos que salgan mas niñas jugando al hockey, y a mas deportes", destacó. Por su parte, Marta González, capitana del equipo y natural de Pola de Lena, se unió al reconocimiento a las familias. "Tuve la suerte de que me pudieron llevar a Gijón muchos años. No es fácil ir cuatro o cinco días todas las semanas. Te pierdes muchos cumpleaños de amigos. Si te apoya tu entorno es más fácil", aseguró.

Reunidos en la Capilla de los Dolores, lugar elegido para comunicar los ganadores del preciado Moscón, la nueva junta directiva de Amigos de Grado reivindicó el extraordinario palmarés del Telecable. Cuatro OK Ligas, cinco Copas de La Reina, dos Supercopas de España, tres subcampeonatos de OK Liga, cuatro subcampeonatos de Copas de la Reina, una Copa Intercontinental, seis Copas de Europa, 3 subcampeonatos de Copas de Europa y un subcampeonato de Copa Intercontinental.

"Nos llena de orgullo que este galardón esté relacionado con el hockey, algo que llevamos como estandarte aquí. Tuvimos a Toni Sánchez, y ahora le brindamos nuestro apoyo para que sea presidente de la Federación Española de Patinaje", subrayó el Alcalde. Tirando de raíces, también alabó la disciplina deportiva la concejala Lorena Cabo, hija de exportero del Cibeles. "Desde un deporte base, en un barrio obrero humilde de Gijón, se puede soñar y llegar lejos. Y llegar a ser una estrella. La apuesta de este Ayuntamiento siempre es por el deporte base. Ojalá podáis continuar y las mujeres sigamos representadas en todos los ámbitos del deporte", incidió la edil.

El Telecable Hockey Club recogerá su Moscón de Oro el próximo 5 de octubre, cuando también se entregará el galardón local, aún por anunciar. "Estamos contentas de ver a niños y niñas pequeños que se fijan en nosotras, esperamos seguir dando ejemplo mucho tiempo más", concluyó Marta González.