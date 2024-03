La Schola resurge en Grado: el mítico coro inicia una nueva etapa con un concierto en la capilla de los Dolores

La Schola Cantorum de Grado inaugura mañana, sábado, una nueva etapa de la mano del maestro David Colado Coronas, músico bien conocido dentro y fuera de Asturias, actual director titular de la Banda Ciudad de Oviedo y fundador de numerosos proyectos musicales nacionales e internacionales. El coro actuará a las 20.30 horas en la Capilla de los Dolores, en la villa moscona, en un recital para el que se vaticinan muchas sorpresas.

La primera es el repertorio, totalmente renovado. El grupo de voces blancas retomó su actividad en 2017, treinta y cinco años después de su fundación, tras haberse reunido en 2016 en un concierto homenaje a su primer director, José Fernández Avello, «Pepe», por su jubilación como responsable del Conservatorio del Occidente. La conexión fue tal que el grupo decidió volver a los escenarios. Pasaron los años y las ganas de cantar y de ensayar, lejos de apagarse, crecieron.

«Estamos ilusionadas, como aquellas niñas que actuaban con sus uniformes azul marino», asegura Susana Argüelles, presidenta de la asociación cultural «Schola Cantorum» y veterana, de las que llegó a grabar un disco con la entonces Orquesta Sinfónica de Asturias, dirigida por Víctor Pablo Pérez, o a actuar en Sigüenza ante el maestro Joaquín Rodrigo. «A finales de verano nos dimos cuenta de que Pepe Avello no podía volver a ensayar y temimos que el coro pudiera desaparecer. No sabíamos muy bien que hacer, Pepe era el único director que habíamos tenido», cuenta Susana Argüelles. Se pusieron manos a la obra. Argüelles se pasó una noche buscando directores de coro en Asturias. «Leí programas, noticias... E hice una lista con los diez que me parecían mejores, David Colado era el primero por su impresionante currículum: título superior en trombón y tuba, en dirección de orquesta por la Universidad de Oviedo, Magisterio en Educación Musical, con cursos de grado superior y profesional de canto, entre millones de cosas más», explica la presidenta, como la llaman con cariño sus compañeras. Tanto a ella como a Cristina González, secretaria y tesorera del coro, les hubiera gustado que fuese una mujer en la batuta. «Somos un coro femenino, pero queríamos al mejor y también buscábamos un líder porque somos todas mujeres de carácter». Desde el primer día hubo «feeling». «Nos hace trabajar mucho pero también disfrutar.

Los ensayos son divertidos, con repertorio clásico y moderno, señala Susana Argüelles. El director también está encantado. «Espero que pronto podamos realizar viajes y participar en varias iniciativas musicales que tengo programadas. De mano, la primera cita, mañana.