La defensa del "hostelero crucificado" de Grado reclama casi un millón de euros al Ayuntamiento por el "caso Trastévere"

La reclamación patrimonial por el cierre del restaurante Trastévere se registró ayer por la mañana en el Ayuntamiento de Grado. La cantidad que se solicita al Consistorio, avalada por un informe de dos profesores de contabilidad de la Universidad de Oviedo, se acerca al millón: en concreto son 947.182,84 euros. Ahora, la petición deberá trasladarse al Consejo Consultivo, para que emita un dictamen sobre si procede o no pagar y si la suma estimada se ajusta o no a lo que correspondería abonar en su caso.

Este asunto se conoció en toda España tras protagonizar el afectado, Bernardo Álvarez, "Pachanga", una crucifixión simulada en la villa para denunciar su caso. Lo hizo el 15 de octubre de 2023, cuando portó una gran cruz de madera por el mercado moscón y después se colocó sobre ella en la plaza General Ponte. Fue un acto de protesta tras el que se le bautizó como el "hostelero crucificado" y con el que trascendió una situación "surrealista", según sus propias palabras. Bernardo Álvarez se decidió en 2020 a iniciar el proyecto de su gastrobar y después de obtener todos los permisos y tras meses de trámites abrió con mucho éxito en la villa moscona. Tanto el Ayuntamiento como el Principado (Patrimonio) habían dado el visto bueno necesario a la tramitación de la iniciativa. Luego, una denuncia de un particular hizo que se iniciara el "vía crucis" de este joven que, quince meses después de abrir, se vio obligado a cerrar por sentencia judicial.

El edificio que albergó el gastrobar está ubicado en una zona del casco histórico y cuenta con una protección singular parcial, conforme al catálogo urbanístico. La disquisición en el pleito tuvo que ver con si la catalogación del inmueble permitía o no esos usos. Ante los reveses judiciales (el asunto terminó en el Supremo), el Ayuntamiento fue presentando recursos a las sentencias para tratar de obtener un fallo favorable en la línea de los informes que avalaron la concesión de licencia, pero no fue así, se solicitó la anulación y el Consistorio hubo de cumplir la orden de cierre por sentencia.

La petición registrada ayer en el Consistorio es una reclamación por responsabilidad patrimonial como consecuencia de anulación de licencia. Una vez esta llegue al Consejo Consultivo y este emita dictamen, se escribirá el siguiente capítulo del "caso Trastévere".

"Que no engañen más"

El dictamen no es vinculante, pero determinará si existe o no el derecho a la indemnización y de haberlo, en qué cuantía o si se valora como justa la establecida por los demandantes.

Si el Consultivo dijese que el Ayuntamiento tiene que pagar, este puede decidir hacerlo o no. Hasta que llegue ese momento no es posible determinar qué sucederá, si el asunto se zanjará con el pago en caso de corresponder o si se inician otros procedimientos por las partes.

Bernardo Álvarez se mostró ayer prudente en sus consideraciones, pero sí señaló que no quiere "que esto caiga en el olvido".

"Llevo más de cinco meses totalmente olvidado, nadie se puso en contacto conmigo, nadie descolgó el teléfono, ya no como político, sino como persona para preguntarme cómo estoy o si puedo pagar el comedor de mi hijo. Me llamó en su momento gente de toda Asturias, hosteleros para solidarizarse y preocuparse por mí. Los políticos de aquí, que supuestamente tienen que preocuparse por lo que pasa en el pueblo, no", dijo.

Álvarez hizo una inversión importante para abrir el local que le supone tener que seguir abonando actualmente 1.610 euros todos los meses de hipoteca, "que eso no hubo forma de que el banco lo parara". Paga el IBI por un local "ahora cerrado", que "no se sabe para qué vale" y hay que sumar los gastos de una familia que tiene además una hipoteca de su casa particular.

Se refirió también a que espera que el Ayuntamiento de Grado "no dé largas", a "que no salga diciendo que esto es una reclamación que puede quedar en nada" e intente que sean otras Corporaciones futuras "las que asuman el pago" en unos años en caso de así determinarse.

"Que no den largas para intentar que pague el alcalde o la Corporación que venga dentro de ocho o doce años. Que asuman la responsabilidad y que no me engañen más ni a mí ni al resto de la población diciendo que esto es una reclamación que a lo mejor queda en nada. Ellos me dieron y me quitaron la licencia, que no intenten que lo cargue el próximo que venga y se pague dentro de años con intereses", señaló el hostelero.