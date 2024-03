El poeta y editor Jesús Munárriz, premio "Aula de las Metáforas"

El patronato de la Fundación Aula de las Metáforas de Grado ha concedido por unanimidad su premio bienal al poeta, editor y traductor Jesús Munárriz. El galardón se otorga en "reconocimiento a su dilatado e infatigable ejercicio de promoción de la poesía, gracias a su actividad editorial –plural, generosa y responsable desde sus inicios, hace más de cincuenta años, hasta hoy– y a su labor como escrupuloso traductor, que ha permitido a varias generaciones de lectores acceder al conocimiento y disfrute de algunas de las voces más memorables de la poesía escrita en muy diversas lenguas y de muy distintos tiempos y culturas".

El reconocimiento ha sido toda "una sorpresa" para el poeta, que empezó a escribir en la escuela, cuando tenía catorce años. "Que se acuerden de uno y de lo que ha hecho es agradable, porque a veces parece que trabajas en el vacío", reconoce. El donostiarra es una figura "vertebral" en la poesía española e internacional, y ha conseguido ser un referente para miles de lectores gracias a un trabajo que inició primero en la desaparecida editorial Ciencia Nueva y actualmente al frente de Ediciones Hiperión.

Para Munárriz, "no hay fórmula que describa la poesía porque en ella caben muchas cosas. Se lleva escribiendo desde tiempos de Homero y no se acaba. Siempre hay poemas nuevos que sorprenden, nuevos temas y formas de expresarlos". Lo sabe de primera mano, pues como editor ha publicado miles de libros y, como jurado de diversos galardones, ha podido comprobar lo bien que ha evolucionado el género literario. "Siempre hay muchísima participación y eso indica que hay gente a la que la poesía le parece valiosa", señala.

En Asturias, por ejemplo, "siempre ha habido buena afición a la poesía", dice. "Es una provincia que me gusta mucho por sus paisajes y su gente. Siempre que he estado, he vuelto contento", asegura. Si bien en sus múltiples visitas le ha faltado por conocer la localidad que ahora le entrega el galardón y que, reconoce, tiene ganas de descubrir. También ese Aula de las Metáforas que da nombre al premio.

El jurado del galardón estuvo integrado por el poeta Fernando Beltrán; el escritor Manuel García Rubio; Leopoldo Sánchez, director de la fundación; el edil de Cultura de Grado, Diego García, y Covadonga Santianes como secretaria. Para ellos, Munárriz "siempre ha luchado contra viento y marea sosteniendo la bandera de la poesía". "Es un personaje imprescindible", asegura Beltrán.

Porque, indica García Rubio, sin él "la poesía española de los últimos cincuenta años no se entiende". Es, además, "uno de los editores más importantes de Europa y la tarea de traductor que ha realizado es interesantísima e importantísima".

"Algunas de las traducciones de poetas importantísimos se publicaron precisamente en su editorial", añade Leopoldo Sánchez, para quien Munárriz es "genero y responsable. No parece haber sido un editor con intereses comerciales, sino que busca promover la poesía".

Es gracias a esta trayectoria que todos aquellos relacionados con el mundo de la cultura y de la escritura tienen, a su manera, un recuerdo ligado al nombre de Jesús Munárriz. En el caso del edil Diego García, se remonta a su etapa como maestro en un centro educativo de Salas, en el que trabajaron precisamente con un libro infantil editado por el donostiarra. Ahí reside, dice, su "globalidad poética". "No solo como autor, sino como editor y traductor. Es muy fácil que Jesús Munárriz le llegue a todo el mundo como me llegó a mí si ser un especialista en la materia", afirma.

La entrega del premio tendrá lugar en los próximos meses, en un acto en el que el mundo de la poesía rendirá un cálido y merecido homenaje al galardonado. "Es un premio que va a trascender, queremos que sea la fiesta de la poesía española y esperemos que venga mucha gente", adelanta el jurado.