Trabanco reitera su planteamiento de que Grado pase a ser parte de la circunscripción electoral central

El alcalde de Grado, José Luis Trabanco, de IU, recibió ayer al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, en el marco de la ronda de contactos que este último mantiene con los regidores asturianos. Ambos calificaron la reunión de positiva y señalaron que es un acto de «normalidad democrática» que representantes institucionales, sean del signo político que sean, puedan hablar de problemas que afectan a los ciudadanos y entenderse para trabajar en el intento de solucionarlos.

«Es una petición que hace Álvaro Queipo para venir a conocer el concejo, sus necesidades y también transmitir todo lo bueno que tiene Grado. Me parece bien que el líder de la oposición visite los municipios y debatamos de aquellas cosas importantes para los ciudadanos. Hemos hablado de cuestiones como el tren de cercanías, el despoblamiento, la necesidad de que en el Parlamento se respeten los posicionamientos de los concejos que se aprueban en Pleno o que la oposición sea constructiva, entre otras cosas», destacó Trabanco.

El alcalde de Grado incidió en que «transmitiría a los ciudadanos que es una reunión de la democracia, donde los partidos, aún con ideologías muy diferentes, podemos sentarnos, hablar y entendernos, por qué no». Trabanco le hizo algunos planteamientos de calado, como el hecho de que tiene el objetivo de que Grado esté en la circunscripción electoral central y no en la occidental como actualmente. En este punto no hubo acuerdo, si bien sí lo hay en la filosofía de que los partidos deben trabajar en las instituciones en beneficio de los ciudadanos y de forma constructiva.

El regidor moscón, según explicó ayer, le expuso algunas de sus inquietudes en esta línea. Por ejemplo, la necesidad de que «haya respeto a la vida privada y profesional de todos los miembros de la Corporación», de que «el debate sea político» y no de otro tipo como entiende que ha ocurrido en Grado en alguna ocasión. «Se pide una crítica constructiva, que partido y grupo municipal estén en la suma y no en la resta. No se puede querer trasladar desde la dirección del partido una cosa y por parte de los miembros del grupo municipal hacer todo lo contrario», expuso, en relaciónal Grupo Municipal popular.

Incidió asimismo en que debe «haber respeto hacia el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal, que es el Pleno, y no se debería llevar a la Junta propuestas contrarias al acuerdo plenario».

«Normalidad democrática»

Por su parte, Álvaro Queipo agradeció al alcalde que le haya recibido «y que me haya trasladado las preocupaciones de los vecinos de Grado, que comparten muchas de ellas con los asturianos, porque son problemas comunes, como la despoblación que afecta a las zonas más rurales del concejo».

En el encuentro también se analizó la situación del sector primario o el problema del lobo, destacó, Queipo. «Ha sido un encuentro muy cordial que se enmarca en esta ronda de contactos con los representantes municipales de toda Asturias sin importar su color. Es una obligación moral y política, una iniciativa de normalidad democrática que el líder de la oposición se reúna con todos los alcaldes sin importar de qué partido son», dijo.

«Los vecinos no nos preguntan de qué partido somos, nos piden que hagamos cosas. Y yo quiero que acertemos con las que hagamos en la Junta, que haya un contacto fluido con el alcalde de Grado y haremos todo lo posible para que a Grado le vaya bien, pues si a Grado le va bien, a Asturias le va bien», dijo Queipo.