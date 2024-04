El XVIII Concierto Coral Valentín Andrés promete: es hoy, en Grado, a las 21.00 horas (con un repertorio que no esperas)

La iglesia parroquial de Grado acoge hoy, sábado 6 de abril, en la víspera de la Primera Flor, el XVIII Concierto Coral Valentín Andrés, a las 21.00 horas. La cita, organizada por la Asociación Cultural Valentín Andrés, cuenta con la participación de la Coral Polifónica Santiago López, de Pravia.

La coral está compuesta por 30 voces mixtas y su repertorio es generalista, abarcando polifonía de distintas épocas, religiosa y profana, habaneras, música española y , por supuesto, armonizaciones sobre música popular o de autores asturianos. El programa de esta noche en Grado promete, con algunas composiciones de bandas sonoras cinematográficas y otras novedosas propuestas. En el repertorio, entre otras muchas, aparecen "Moon river", "Over the Rainbow", "Dicen que Luarca nació", "Si tú no estás aquí" o "Chalaneru".