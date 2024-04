Americanos en Grado enamorados de la comida, el paisaje y el ocio: “Siempre hay gente en la calle”

Después de que el alumnado moscón tuviera la oportunidad, el pasado septiembre, de visitar Estados Unidos, estos días son los estudiantes americanos quienes se mezclan entre los vecinos de Grado. En total, veinticinco familias del concejo han sumado un miembro más en sus casas, como parte de un proyecto educativo de intercambio del ÍES Ramón Areces.

“Están quince días aquí. La mayoría tienen 17 o 18 años, y nuestros alumnos son de tercero y cuarto de la ESO y de primero de Bachillerato. Es muy enriquecedor para ellos, para todos”, destaca Chema González, profesor del Departamento de Inglés y jefe de estudios del ÍES.

Junto a la también docente Fernanda García, ha viajado a Estados Unidos con los jóvenes de Grado. Y coordina las múltiples actividades del programa tanto en suelo español como americano. “Allí visitamos Nueva York, varios días. Y luego, asistimos al instituto "Lincon Sudbury regional High School", a una media hora de Boston. En Asturias, fuimos a los Lagos de Covadonga, por ejemplo, que les encantó”, destaca el profesor.

Alumnado y docentes que participan del programa de intercambio frente a la Basílica de Covadonga / LNE

Lo confirma Max Troiano, en un pulido español. “Había estado antes en España, porque mis primos viven en Barcelona. Pero es mi primera vez en Asturias. Me encanta. La naturaleza es increíble. No es sorprendente para los que viven aquí, pero ver el mar a lo lejos y la montaña, me encanta”, asegura el joven, de dieciocho años.

Residente en Sudbury, al igual que Emma Agne, destaca el ocio y la vida callejera de Grado. “Siempre ves gente caminando, hay muchas personas en la calle”, apuntó la estudiante, apasionada por la comida asturiana. “En general, las croquetas, el cachopo… Les encanta. Y alucinan con estar por la tarde juntos tomando algo en una terraza”, explican los docentes.

Al terminar de entrevistar a los profesores americanos (para un artículo en la revista del instituto) Ana Beunza y Luis Miguel Fernández también comparten sus experiencias de intercambio. “Es muy diferente el instituto americano. Tienen más libertad para entrar y salir y hasta comen en clase”, señala Beunza, ante la diversión de los profesores moscones.

Alumnado y docentes que participan del programa de intercambio durante la visita a los Lagos de Covadonga / LNE

Los jóvenes que participan del intercambio han visitado ya estos días el casco histórico de Oviedo, la Catedral y la Cámara Santa, además de monumentos del prerrománico como Santa María del Naranco. "Esta semana, también hicimos el Descenso del Sella y visitamos Cangas de Onís. Nos queda la visita a la ciudad de Gijón, y hacer un escape room, que en Estados Unidos les gustó mucho", detalla el coordinador del programa.

Una actividad educativa "que tiene gran aceptación". "Tanto que, al principio, a Estados Unidos iban a ir treinta escolares de Grado. Pero era demasiado para caminar, por ejemplo, por el metro de Nueva York. Al final, tuvimos que ir veintiuno, pero los más jóvenes tendrán oportunidad los próximos años”, apunta el profesor de inglés. Los intercambios se hacen, por ahora, cada dos cursos. Este es el segundo en el IES Ramón Areces, si bien González lleva ya doce años coordinando la experiencia, por ejemplo en otros centros de Tineo.